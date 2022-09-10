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Kılıçdaroğlu'ndan 'helalleşme' ziyareti: 'Kendisine söz verdim' diyerek mesaj verdi! "Devletin özür dilemesi lazım"

10.09.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuddusi Okkır'ın eşi Sabriye Okkır'ı ziyaret etti. Ziyaretinin ardından basın açıklaması yapan Kılıçdaroğlu, "Kuddusi Okkır'ın ölümü aslında bir cinayettir" diye konuştu. Sabriye Okkır'a söz verdiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Devletin kesinlikle Sabriye hanıma oturup helalleşmesi lazım" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan 'helalleşme' ziyareti: 'Kendisine söz verdim' diyerek mesaj verdi! "Devletin özür dilemesi lazım"

CHP lideri Kılıçdaroğlu 'helalleşme' ziyaretlerine devam ediyor. Kılıçdaroğlu bu kapsamda son olarak bugün, Ergenekon davasında tutuklandıktan sonra kanser hastalığı dolayısıyla tahliye edilen, yaşamını hastanede yitiren Kuddusi Okkır'ın eşi Sabriye Bozkır'a ziyaret gerçekleştirdi.

"DEVLETİN BU KADAR BÜYÜK ACILARI ÇEKTİRMEMESİ LAZIM"

Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından düzenlediği basın açıklamasında şunları söyledi:

"Kuddusi Okkır'ın ölümü aslında bir cinayettir. Bunu hepimiz biliyoruz. Büyük bir acıdır. Acısı sadece aileye özgü bir acı değil. Bu ülkede hak, hukuk, adalet isteyenler de aynı acıyı bir şekliyle çekmişlerdir. Devletin aslında özür dilemesi lazım. Bu kadar büyük acıları çektirmemesi lazım.

"ADALETLE YÖNETMİYORSUNUZ DEMEKTİR"

"Siz bir topluma, aileye, kitleye acılar çektirirseniz devleti adaletle yönetmiyorsunuz demektir. Kendisinden randevu istediğimde 'Gelsin ama sitemlerim olacak' demişti. 'Geleceğim, sitemleri dinleyeceğim' dedim. Çünkü onun acısı aslında hepimizin acısıdır. Devletin adaletli olması lazım.

"DEVLETİN SABRİYE HANIMLA HELALLEŞMESİ LAZIM"

"Kendisine söz de verdim. Devletin kesinlikle Sabriye hanımla oturup helalleşmesi lazım. Bir şekliyle yaşanan dramların başka ailelere yaşatılmaması lazım. Her acının bir ders olması lazım. Bu dersi alması gerekenlerin başında da bu devletin başındakiler gelir. Bunu kendisine de aktardım."

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