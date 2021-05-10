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  4. Kılıçdaroğlu'ndan iktidara bazı sektörler için "kontrollü açılım" talebi

Kılıçdaroğlu'ndan iktidara bazı sektörler için "kontrollü açılım" talebi

10.05.2021 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı sektörlerdeki esnafın dükkanlarını bayram öncesindeki 2 gün kontrollü olarak açabilmeleri için iktidara çağrıda bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan iktidara bazı sektörler için "kontrollü açılım" talebi

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Aşağıdaki sektörler için bayram öncesi 2 günü kontrollü açalım. Çok, çok zordalar... Kırtasiyeci, kuaför ve berber, çiçekçi, tuhafiye, konfeksiyon, manifaturacı, ayakkabıcı, züccaciye, hediyelik eşya, oyuncakçı, şekerci.

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"İÇİNDEN ÇIKILMAZ HALE GELDİ"

Maalesef esnafımızın durumu içinden çıkılmaz hale geldi. Açlık ile tokluğun arası bir dilim ekmek demiştim geçenlerde. Yarım dilime döndü maalesef..."


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