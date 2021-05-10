Kılıçdaroğlu'ndan iktidara bazı sektörler için "kontrollü açılım" talebi

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Aşağıdaki sektörler için bayram öncesi 2 günü kontrollü açalım. Çok, çok zordalar... Kırtasiyeci, kuaför ve berber, çiçekçi, tuhafiye, konfeksiyon, manifaturacı, ayakkabıcı, züccaciye, hediyelik eşya, oyuncakçı, şekerci.

"İÇİNDEN ÇIKILMAZ HALE GELDİ"

Maalesef esnafımızın durumu içinden çıkılmaz hale geldi. Açlık ile tokluğun arası bir dilim ekmek demiştim geçenlerde. Yarım dilime döndü maalesef..."

İktidara çağrım var. Aşağıdaki sektörler için, bayram öncesi 2 günü, kontrollü açalım. Çok, çok zordalar...



- Kırtasiyeci

- Kuaför ve Berber

- Çiçekçi

- Tuhafiye, Konfeksiyon, Manifaturacı

- Ayakkabıcı

- Züccaciye, Hediyelik Eşya, Oyuncakçı

- Şekerci — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 10, 2021



