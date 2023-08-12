HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kılıçdaroğlu’ndan 'İmamoğlu' açıklaması! "Bunu kendilerine de söyledim..."

Kılıçdaroğlu’ndan 'İmamoğlu' açıklaması! "Bunu kendilerine de söyledim..."

12.08.2023 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'de seçimlerin ardından başlayan 'değişim' çağrılarından sonra yaşanacak gelişmeler merakla takip ediliyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan açıklamalar da siyaset gündemine bomba gibi düşmeye devam ediyor. Son olarak Kılıçdaroğlu'ndan yerel seçimlere yönelik dikkat çeken bir 'İmamoğlu' açıklaması geldi. Kılıçdaroğlu "Ben Ekrem Bey'in ve Mansur Bey'in yeniden İstanbul ve Ankara belediye başkanlıklarına aday olmaları gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu’ndan 'İmamoğlu' açıklaması! "Bunu kendilerine de söyledim..."

CHP'deki hareketlilik siyaset gündeminin en çok tartışılan konularından bir tanesi olmaya devam ediyor. Parti içindeki değişim çağrıları, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı hamleler merak edilirken Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir 'İmamoğlu' açıklama geldi.

"BUNU KENDİLERİNE DE SÖYLEDİM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'den Fikret Bila'ya konuştu. CHP’li belediye başkanlarının çok başarılı olduğunu, ulusal ve yerel sorunlarda iktidardan çok daha fazla çözüm ürettiklerini de belirten Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Belediye başkanı arkadaşlarıma ‘şikayet etmeyeceksiniz, halka hizmete devam edeceksiniz’ dedim. Öyle yapıyorlar. Belediye başkanlarımız çok başarılı. CHP’nin halka hizmet anlayışını çok iyi bir şekilde hayata geçirdiler. Hükümet üç tane maskeyi dağıtamadı ama CHP’li belediyeler bir günde sorunu çözdüler ve korona salgınında maskeleri bedava dağıttılar. Her soruna kısa sürede çözüm ürettiler. Halk bu gerçeği yaşayarak gördü. Bu nedenle belediye başkanlarımızın yeniden aday olmalarını ve hizmetlerini sürdürmelerini istiyorum. Bu büyükşehir belediye başkanlarımız için de geçerli. Çok başarılılar. Bunu kendilerine de söyledim."

thumbs_b_c_89830fd88b424563856b3b48037c71f5

"YENİDEN İSTANBUL VE ANKARA BELEDİYE BAŞKANLIKLARINA ADAY OLMALARI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Devamında Kılıçdaroğlu "Ben Ekrem Bey’in (İmamoğlu,) Mansur Bey’in (Yavaş) yeniden İstanbul ve Ankara belediye başkanlıklarına aday olmaları gerektiğini düşünüyorum. Ekrem Bey’in İstanbul’u, Mansur Bey’in Ankara’yı kazanacaklarına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

6405d1ce470a9b01fc90020b

Memur ve emekli maaşı zammı için Bakan Işıkhan tarih verdi! Memur ve emekli maaşı zammı için Bakan Işıkhan tarih verdi!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fotoğrafı komşuları çekti... Yürek yakan iddia! Ekipler harekete geçtiFotoğrafı komşuları çekti... Yürek yakan iddia! Ekipler harekete geçti
Bahçeli 'ittifak' çağrısında bulunmuştu! İYİ Parti'nin yanıtına MHP'den ilk açıklamaBahçeli 'ittifak' çağrısında bulunmuştu! İYİ Parti'nin yanıtına MHP'den ilk açıklama
Yürekler ağza geldi! Bina ortadan ikiye ayrıldıYürekler ağza geldi! Bina ortadan ikiye ayrıldı
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Nefes kesen anlar! Bir anda dalgalara kapıldı

Nefes kesen anlar! Bir anda dalgalara kapıldı

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Öğrencisine cinsel içerikli mesajlar gönderip fotoğraflarını istedi

Öğrencisine cinsel içerikli mesajlar gönderip fotoğraflarını istedi

Manzaranın tadını çıkartmak için gelmişlerdi! Kazaya tanıklık ettiler

Manzaranın tadını çıkartmak için gelmişlerdi! Kazaya tanıklık ettiler

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.