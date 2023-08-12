Kılıçdaroğlu’ndan 'İmamoğlu' açıklaması! "Bunu kendilerine de söyledim..."

CHP'deki hareketlilik siyaset gündeminin en çok tartışılan konularından bir tanesi olmaya devam ediyor. Parti içindeki değişim çağrıları, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı hamleler merak edilirken Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir 'İmamoğlu' açıklama geldi.

"BUNU KENDİLERİNE DE SÖYLEDİM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'den Fikret Bila'ya konuştu. CHP’li belediye başkanlarının çok başarılı olduğunu, ulusal ve yerel sorunlarda iktidardan çok daha fazla çözüm ürettiklerini de belirten Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Belediye başkanı arkadaşlarıma ‘şikayet etmeyeceksiniz, halka hizmete devam edeceksiniz’ dedim. Öyle yapıyorlar. Belediye başkanlarımız çok başarılı. CHP’nin halka hizmet anlayışını çok iyi bir şekilde hayata geçirdiler. Hükümet üç tane maskeyi dağıtamadı ama CHP’li belediyeler bir günde sorunu çözdüler ve korona salgınında maskeleri bedava dağıttılar. Her soruna kısa sürede çözüm ürettiler. Halk bu gerçeği yaşayarak gördü. Bu nedenle belediye başkanlarımızın yeniden aday olmalarını ve hizmetlerini sürdürmelerini istiyorum. Bu büyükşehir belediye başkanlarımız için de geçerli. Çok başarılılar. Bunu kendilerine de söyledim."

"YENİDEN İSTANBUL VE ANKARA BELEDİYE BAŞKANLIKLARINA ADAY OLMALARI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Devamında Kılıçdaroğlu "Ben Ekrem Bey’in (İmamoğlu,) Mansur Bey’in (Yavaş) yeniden İstanbul ve Ankara belediye başkanlıklarına aday olmaları gerektiğini düşünüyorum. Ekrem Bey’in İstanbul’u, Mansur Bey’in Ankara’yı kazanacaklarına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.