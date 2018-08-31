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Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye: Sana güvenim kalmadı! Partiyi teslim etmem

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.08.2018 13:47 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasında çıkan tartışmayla ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son gelen bilgilere göre, 15 Ağustos'ta Kılıçdaroğlu'nun verdiği bir yemekte konuşulanların, Muharrem İnce'nin ekibine sızdırıldığı belirtildi. Ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun İnce'ye "Eğer partiyi sana teslim edersem, sen örgütü bir haftada dağıtırsın. Sana güvenim kalmadı, partiyi teslim etmem" dediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye: Sana güvenim kalmadı! Partiyi teslim etmem

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan tartışmaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yanardağ, "Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir tartışma patlak verdi. Bu tartışma medyaya da yansıdı. Bu tartışmaların tamamı 15 Ağustos'ta Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği yemekte konuşuldu. Bazı sözlerin yazılması istenmediği için yazılmadı. 15 gün sonra bu yemekte konuşlanların bir kısmı Muharrem İnce'nin yanındakilere sızdırıldı gibi gözüküyor" şeklinde konuştu.

ABC'de yer alan habere göre, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yemekte gazetecilere verdiği bazı önemli mesajlar şunlar:

“Seçimleri genel merkezde birlikte izleyip değerlendirelim diye kendisini davet ettim. Kurduğumuz sistemimizden gelen sonuçları hızla analiz edip, ortak açıklama yapabileceğimizi belirttim. Ancak, partiye gelmeyi kabul etmedi. Bir oteli karargah yaparak partisinden ayrı hareket etmeyi seçti. Kendisine kurduğumuz bilgisayar sistemimizin şifrelerini vererek, örgütümüzden gelen sonuçları izlemesini sağlamak istedik, ona da yanaşmadı. Kendisine bu amaçla gönderdiğim, Bilişimden Sorumlu Genel Naşkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’i 4 saat beklettiği halde onunla görüşmedi."

"SEÇİM GECESİ TELEFONLARIMIZA ÇIKMADI"

“Sanılanın aksine, biz 24 Haziran seçim gecesi Muharrem İnce’nin halkın karşısına çıkarak açıklama yapmasını istedik, ama kendisi bunu da kabul etmedi. Kendisiyle seçim kampanyası sırasında birkaç kez telefonla konuştuk, irtibatı da esas olarak Grup Başkanvekilimiz Engin Altay üzerinden sürdürdük. Ancak seçim gecesi telefonlarımıza çıkmadı. Açıklamayı genel merkez yapsın diye haber gönderdi.”

"İNCE, GENEL MERKEZİN AÇIKLAMA YAPMASINI İSTEDİ"

Sohbetin bu aşamasında basından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan devreye girerek, “Ben kendisini açıklama yapması gerektiğini genel başkanımız adına söylemek için aradım. Telefona çıkmadı. Bunun üzerine Yaşar Tüzün’ü arayarak İnce’nin çıkıp açıklama yapmasını istediğimizi ilettim. Tüzün bir süre sonra beni arayarak, İnce’nin genel merkezin açıklama yapmasını istediğini söyledi. Biz de sayın genel başkanın görevlendirmesi üzerine, 4 genel başkan yardımcısı olarak çıktık, açıklama yaptık."

"SANA PARTİYİ TESLİM EDERSEM, SEN ÖRGÜTÜ BİR HAFTADA DAĞITIRSIN"

“Evet, yemekte bana ‘sen onursal başkan ol, parti genel başkanlığı bana bırak’ dedi. Bu doğru. Ama Sayın İnce konuştuklarımızı eksik açıklıyor. Ben de ona, ‘Sen bir televizyonda çıktığın canlı yayında, açıkça aday olmayacağını açıkladın dedim. Beni cumhurbaşkanlığına aday gösteren bir genel başkanın karşısına aday olarak çıkmam dediğini hatırlattım. Şimdi bu söylediğin, bu isteğin o sözlerinle tutarlı değil. Eğer partiyi sana teslim edersen, sen örgütü bir haftada dağıtırsın. Sana güvenim kalmadı, partiyi teslim etmem’ dedim.”

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Partiyi teslim etmeyeceğiniz birine , Ülkeyi mi teslim edecektik.Siz Türk Milletini aptal mı zannediyorsunuz....
@oguzay08 aynen katiliyorum kardes, kendini yönetemeyenler, bu kafayla ülke yönetilmez!
beter olun sahte atatürkçüler
bakalim chpli mynetciler bu habere ne dicekler :))) kolpaci, sozune guven olmayan, her turlu yalani duzenbazligi mubah goren bu chpcilere ne diceksiniz merak ediyorum :))
bunlar degilmigdi secim gecesi muharrem ince ve eşi kaçırıldı yalanını ortaya atıp milleti galyana getirmeye çalışan hiç biride çıkıp yalan haber demeyen herşeyleri yalann dolan üzerine işte bu kafa yüzünden kazanamıyorlar
ne faydanız var memlekete be bak bugün gene 2 tane şehid var haberiniz varmı Allah belanızı versin koltuk sevdalıları yapıştınız oraya
Bu ülkede CHP ve MHP ikdidar olma şansı yoktur TÜRKIYE bopcular tarafından tamamen bitirilmeden TÜRK olmadığı halde TÜRK Milletinin kaderi ile oynayan ABD Vatandaşı bilolara fetocu bedelli damat feritlere karşı TÜRK milleti olarak IYI parti desteklenmeli
bu kılıçtar oğlu banada güvenilir gelmiyor başkalarına hizmet ediyor gibi. bu koltuk bunlara yapışmış bırakın da arkadan gelen bayrağı omuzlasın. nedir bu koltuk sevdası.
bunlar mi ülke yönetecek? Güleyim bari... Bunlar kendini yönetemiyor, biribirini yemekten baska yaptiklari yok ki!
Sen bütün chplileri dağıttın o ne olucak.
ikiniz aynı halt sınız. beş kuruş etmezsiniz
TESTİ KIRILMIŞ ARTIK HAYIRLISI...İKİNİZDE GİDİCİSİNİZ...
çok doğru söyledin Kılıçdaroğlu.
benim ikisine de güvenim kalmadı
inceden hiç birşey olmaz. chp den oyu fazla aldı. sebepi tayyipe kızanlar vermedi. tayyipe oyu.vizyonu kişiligi guzel bir şahısı getirin. bundan hiç hiç birşey olmaz.
senin kadrolarınla devam edecekse genel başkanlığı değişimine ne gerek varki. hiç birşey değişmeyecek.
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