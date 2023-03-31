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Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti saldırısının faili yakalandıktan sonra ilk açıklama: Yürekten teşekkür ederim

31.03.2023 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti'nin İstanbul'da bulunan il başkanlığına sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Başta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olmak üzere çok sayıda siyasiden sert açıklamalar geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırının failinin yakalandığını duyurdu. CHP lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan failin yakalanmasının ardından ilk açıklama geldi.

Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti saldırısının faili yakalandıktan sonra ilk açıklama: Yürekten teşekkür ederim

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına düzenlenen silahlı saldırının ardından geçmiş olsun mesajı yayınlayan CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, heyetiyle beraber saldırının düzenlendiği binaya ziyarette bulundu. Akşener'in şantaja boyun eğmeyecek bir lider olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, failin yakalanmasıyla ilgili polis teşkilatına teşekkürlerini sundu.

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Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti il binası önündeki açıklamaları şu şekilde;

"Siyasette kullanılan tehdit dilinin hangi sonuçlar doğurduğunu hep beraber görüyoruz. Özellikle devleti yöneten kişinin kullandığı dile özen göstermesi lazım. Tehditle şantajla siyaset yapılmaz. Hele hele Sayın Akşener'e karşı hiç yapılmaz. Sayın Akşener, siyasette deneyimli, birikimli, hiçbir şantaja boyun eğmeyecek bir liderdir.

Dolayısıyla kendisine, parti arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ayrıca polisimize silahı kullanan, atışı yapan kişi yakalandığı için polis teşkilatımıza da yürekten teşekkür ederim."

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