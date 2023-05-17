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Kılıçdaroğlu'ndan Jahrein'e telefon! 'Gram eksilmemiş' diyerek duyurdu

17.05.2023 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Jahrein ismi ile tanınan sosyal medya yayıncısı Ahmet Sonuç'u aradı. Söz konusu telefon görüşmesini duyuran Jahrein, Kılıçdaroğlu’nun kendisine "Eleştirilerinizi dikkate alıyoruz ve yazdıklarınızı okuyoruz" dediğini aktardı.

Kılıçdaroğlu'ndan Jahrein'e telefon! 'Gram eksilmemiş' diyerek duyurdu

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy oranıyla ilgili eleştirilerde bulunan Jahrein ismi ile tanınan sosyal medya yayıncısı Ahmet Sonuç, kendisine gelen telefonu duyurdu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN JAHREİN'E TELEFON

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisini sürekli eleştiren Jahrein'i aradı. Söz konusu görüşmeyi duyuran Jahrein Kılıçdaroğlu’nun kendisine "Eleştirilerinizi dikkate alıyoruz ve yazdıklarınızı okuyoruz" dediğini aktardı.

"YAZDIKLARINIZI OKUYORUZ"

Ahmet Sonuç, Twitter hesabından şunları dile getirdi:

“Az önce Kılıçdaroğlu aradı. 'Eleştirilerinizi dikkate alıyoruz ve yazdıklarınızı okuyoruz. Emin olun elimizden geleni yapıyoruz Ahmet Bey' dedi.

Kısa bir görüşme oldu. 2. tura hazırlandıklarını umutlarının gram eksik olmadığını belirtti. Bana aktarmak düşer sevgili takipçi.

KK

"KUDURMUŞ ARANMAMA"

Y-CHP tayfa kudurmuş aranmama. Sebebi illa ki aşikar. Ben bu partinin beton Atatürkçü has evladıyım. Arandığım için kendi adıma değil, benim gibi bazı konularda duruşu olan, kırmızı çizgileri olan seçmen adına çok sevindim. Onların da (sonunda) temsil edileceğine sevindim.”

JAHREIN

AÇIK MİKROFON'A DA KATILACAK

Öte yanadn Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmalarını hızlandırdı. Kılıçdaroğlu, Oğuzhan Uğur’un sunduğu Açık Mikrofon isimli programa katılmaya karar verdi.

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