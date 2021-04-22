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Kılıçdaroğlu'ndan Joe Biden'a '24 Nisan' mesajı: Kabul edilebilmesi mümkün değil

22.04.2021 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ı, 1915 olaylarına ilişkin 24 Nisan'da vereceği mesajlar öncesinde sağduyulu davranmaya ve Güney Kafkasya'ya barış getirecek adımları desteklemeye çağırdı.

Kılıçdaroğlu'ndan Joe Biden'a '24 Nisan' mesajı: Kabul edilebilmesi mümkün değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yazılı açıklamasında, ABD Başkanı Joe Biden'ın, 24 Nisan 1915 tehcir kararı ve sonrasında yaşanan karşılıklı acıları, "Sözde Ermeni soykırımı" olarak nitelendireceğinin dünya medyasına yansıdığını belirtti.

"BU SÖYLEMİN KABUL EDİLEBİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

"Bunun, haksız, yersiz ve adil olmayan bir tutum" olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, bu söylemin kabul edilebilmesinin de mümkün olmadığını bildirdi.

"CHP, ACILARIN YARIŞTIRILMASI VE SİYASETE ALET EDİLMESİNE KARŞIDIR"

İnsanlık tarihinde savaşların hep felaketlere ve kayıplara yol açtığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Ne yazık ki Birinci Dünya Savaşı da milyonlarca insanın ölümüne ve yaralanmasına sebep olmuştur. CHP, acıların yarıştırılması ve siyasete alet edilmesine karşıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"GÜNEY KAFKASYA'YA BARIŞ GETİRECEK ADIMLARI DESTEKLEMEYE DAVET EDİYORUM"

Kılıçdaroğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Siyasetçiler olarak bizim önceliğimiz geçmiş acılardan ders alarak, bunların bir daha yaşanmamasını sağlamaktır. Devlet insanları tarihi yaparlar, bilim insanları tarihi yazarlar. Devletlerin sorumlu mevkilerinde bulunan insanların, tarih yazmak gibi bir davranışı kabul edilemez. Söz konusu siyasi niteleme, halihazırda zor bir süreçten geçmekte olan Türkiye-ABD ilişkilerine tamir edilemez yaralar açabilir.

Bu sebeple Sayın Biden ve ABD yönetimini, dost ve müttefik iki ülkenin stratejik ilişkilerine zarar vermeyecek şekilde sorumlu ve sağduyulu davranmaya ve Güney Kafkasya'ya barış getirecek adımları desteklemeye davet ediyorum." (AA)

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