HABER
  4. Kılıçdaroğlu'ndan Kasım Sülaymani'nin öldürülmesi sonrası ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Kasım Sülaymani'nin öldürülmesi sonrası ilk açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.01.2020 13:31 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası yaptığı açıklamada, "İktidar Türkiye'yi Ortadoğu ateşinden uzak tutmalı" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan Kasım Sülaymani'nin öldürülmesi sonrası ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da medya temsilcileri ile bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İranlı komutan Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta Amerikan saldırısı sonucu öldürülmesini, "Süleymani'nin öldürülmesi Ortadoğu'da yeni ve büyük sorunların başlangıcı olabilir" şeklinde değerlendirdi.

Konuyla ilgili ise iktadara çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, "Ortadoğu'daki her olay Türkiye'yi etkileyecektir. Bizim Sayın Erdoğan'dan beklentimiz Ortadoğu politikalarında daha itidalli bir tutum takınması, Türkiye'yi Ortadoğu'daki ateşten uzak tutmasıdır" dedi.

EASTMED PROJESİ

Öte yandan partisinin 'hayır' oyu verdiği Libya tezkeresini değerlendiren Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin, Libya'da Birleşmiş Milletler barış gücü oluşturulması talebinde bulunmasının en doğru yol olduğu görüşünü tekrarladı.

"Asker gönderdiniz Libya'ya ne olacak? Asker göndermekle Doğu Akdeniz'de oyunu bozduğunuzu düşünüyorsanız bozulmadığı görüldü. onlar da oturdu Yunanistan ile anlaşma yaptı. Bir asker de Yunanistan'a gönderin o zaman."

Kılıçdaroğlu, acilen diplomasinin devreye sokularak bölge ülkeleriyle samimi ilişkiler kurulması gerektiğini söyledi.

BABACAN VE DAVUTOĞLU İLE İTTİFAK

CHP liderinin gündeminde iç siyasete ilişkin gelişmeler de vardı.

Kılıçdaroğlu'na Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın partilerinin Millet İttifakı içinde yer alıp almayacakları soruldu.

"Milet İttifakı'nın öngördüğü ortak noktalarda benzerliklerimiz çok fazla. Hatta yüzde 99 oranında diyebilirim. Parlamenter sistem, güçler ayrılığı gibi demokratik temel kurallar noktasında görüş birliği var. İttifak için erken, seçim ortamında bakacağız."

YERLİ OTOMOBİL

CHP lideri Kılıçdaroğlu, bir süre önce tanıtılan yerli otomobil için de "yerli araba yapmaya karşı çıkmak Türkiye'nin çıkarları açısından doğru değil. Türkiye teknolojideki hızlı değişimi yakalar ve sürdürürse bir dünya markası yaratabilir" dedi.

Bir gazetecinin sorusu üzerine de yerli otomobili getirirlerse bir deneme turu yapabiliriz dedi.

KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

Kanal İstanbul projesinin olmayacağı iddiasını sürdüren Kılıçdaroğlu, "Bu bütçeyle yapacaklarla buyursunlar yapsınlar" dedi.

İktidarın amacının gündem değiştirmek olduğunu savundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBu ünlüyü tanıdınız mı? Sandığınız kişi değil Bu ünlüyü tanıdınız mı? Sandığınız kişi değil
“Türkiye izin vermeden EastMed boru hattı geçirilemez”“Türkiye izin vermeden EastMed boru hattı geçirilemez”
Hami Aksoy: Kore’nin açıklamalarını endişeyle karşılıyoruzHami Aksoy: Kore’nin açıklamalarını endişeyle karşılıyoruz
Anahtar Kelimeler:
kasım süleymani Kemal Kılıçdaroğlu

En Çok Okunan Haberler

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

Ankara'da tren kazası

Ankara'da tren kazası

'Sütyen var mı yok mu?' Olay oldu

'Sütyen var mı yok mu?' Olay oldu

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Son seçim anket sonuçları! Kanal İstanbul...

Son seçim anket sonuçları! Kanal İstanbul...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

Diğer Haberler
Hami Aksoy: Kore’nin açıklamalarını endişeyle karşılıyoruz

Hami Aksoy: Kore’nin açıklamalarını endişeyle karşılıyoruz

Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı

AK Parti'li Turan'dan muhalefete 'Libya tezkeresi' tepkisi!

AK Parti'li Turan'dan muhalefete 'Libya tezkeresi' tepkisi!

Libya tezkeresi kabul edildi! AK Parti'den art arda açıklamalar

Libya tezkeresi kabul edildi! AK Parti'den art arda açıklamalar

Son dakika! Saadet Partisi 'Libya Tezkeresi' kararını değiştirdi!

Saadet Partisi oylamadan önce tezkere kararını değiştirdi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Libya açıklaması: BM Barış Gücü gönderilsin

Kılıçdaroğlu'ndan Libya açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.