Kılıçdaroğlu'ndan Kasım Sülaymani'nin öldürülmesi sonrası ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da medya temsilcileri ile bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İranlı komutan Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta Amerikan saldırısı sonucu öldürülmesini, "Süleymani'nin öldürülmesi Ortadoğu'da yeni ve büyük sorunların başlangıcı olabilir" şeklinde değerlendirdi.

Konuyla ilgili ise iktadara çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, "Ortadoğu'daki her olay Türkiye'yi etkileyecektir. Bizim Sayın Erdoğan'dan beklentimiz Ortadoğu politikalarında daha itidalli bir tutum takınması, Türkiye'yi Ortadoğu'daki ateşten uzak tutmasıdır" dedi.

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Öte yandan partisinin 'hayır' oyu verdiği Libya tezkeresini değerlendiren Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin, Libya'da Birleşmiş Milletler barış gücü oluşturulması talebinde bulunmasının en doğru yol olduğu görüşünü tekrarladı.

"Asker gönderdiniz Libya'ya ne olacak? Asker göndermekle Doğu Akdeniz'de oyunu bozduğunuzu düşünüyorsanız bozulmadığı görüldü. onlar da oturdu Yunanistan ile anlaşma yaptı. Bir asker de Yunanistan'a gönderin o zaman."