Kılıçdaroğlu'ndan Katar'la imzalanan protokole ilişkin 6 soru

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'daki '#ÖzürDileKılıçdaroğlu' etiketine ilişkin açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan yine algılar yaratabilmek için trollerini #ÖzürDileKılıçdaroğlu diye devreye sokuyor. Ben de bunu bekliyordum, hepsi gelsin.

"Şimdi halkımızı protokolü okumaya davet ediyorum. Gençler anladı oyunu, şimdi sıra halkımızda… Bu askerî gibi çerçevelenmiş ve bilerek ucu açık bırakılmış korkunç bir manipülasyondur!

Erdoğan yine algılar yaratabilmek için trollerini #ÖzürDileKılıçdaroğlu diye devreye sokuyor. Ben de bunu bekliyordum, hepsi gelsin :) pic.twitter.com/s0hLDWKTva — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 26, 2021

"SINAV NEDEN UYGULAMIYORSUNUZ"

"Haydi sorularımızı soralım hep birlikte:

"1. Tıp okullarımızı peşkeş çektiğiniz bu Katarlı kişilere (ister asker ister sivil olsun), bizim çocuklarımıza uyguladığınız gibi bir sınav neden uygulamıyorsunuz?

"2. Protokolde sıraladığınız bölümlerin (önlisans, eczacılık, dişçilik vb.) askerî tıp eğitimini çok aştığı aşikardır. Neden kapsamı bu kadar geniş tuttunuz? Neden hayli sivil olan tıp bölümlerini de içeriyor bu protokolünüz?

"3. Türkiye’nin tüm sağlık eğitim kurumları diyerek neden genelleme yaptınız? Mesela neden eski askerî tıp kurumları ile sınırlamadınız? Edirne’den Hakkari’ye her yeri neden protokole dahil ettiniz?

"ÇOCUKLARIMIZIN KONTENJANLARINDAN MI VERECEKSİNİZ?"

"4. Tıp eğitimi dünyanın en pahalı eğitimlerinden biridir. Neden kontenjanlar ile ilgili herhangi sınırlama koymadınız? Çocuklarımızın kontenjanından mı vereceksiniz?

"5. Eğitim danışmanlık şirketlerinin istedikleri gibi bu protokolü manipüle edip, rahatlıkla Katarlı asker veya sivilleri bizim tıp fakültelerine yerleştirmelerine neden izin veriyorsunuz?

"6. Ve en önemi soru… Neden Katar, hep Katar? Kataristan’a döndü bin yıllık devlet.

"KATARLI DOSTLARINA PARA MARA VERMEYECEĞİZ"

"Sorular bitmez, gençler bu oyunu yemediler, şimdi de halkı bilgilendirmekte sıra.

"Erdoğan, söyle Katarlı dostlarına, vermeyeceğiz para mara! Bakalım görelim söke söke alabiliyorlar mı, alamıyorlar mı?"

