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  4. Kılıçdaroğlu'ndan kendisine "Cumhurbaşkanımız" diyen kadına yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan kendisine "Cumhurbaşkanımız" diyen kadına yanıt

07.07.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin gezisinde ilginç bir diyalog yaşandı. Esnafın sorunlarını dinlerken Kılıçdaroğlu'nun yanına gelen bir kadın, "İnşallah Cumhurbaşkanımız, hoş geldiniz" dedi. Bu sözler karşısında gülümseyen Kılıçdaroğlu, "Yahu bir durun bakalım" demekle yetindi.

Kılıçdaroğlu'ndan kendisine "Cumhurbaşkanımız" diyen kadına yanıt

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam uçakla geldiği Adana Havalimanı'ndan beraberindeki heyetle karayoluyla Mersin'e geçti. Akşamki programını tamamladıktan sonra bir otelde konaklayan Kılıçdaroğlu, sabah ilk olarak Mersin Hal Kompleksi'ni ziyaret etti.Hal esnafıyla kısa bir sohbet gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, daha sonra kompleksteki Münir Özkul'un adının verildiği kreşte, çocukların dans gösterisini izledi. Kılıçdaroğlu'na Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve partililer de eşlik etti. Kreşte çocuklarla fotoğraf da çektiren Kılıçdaroğlu, daha sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne geçti.

"EN BÜYÜK ARZUMUZ TÜRKİYE'NİN HUZUR İÇİNDE YAŞAMASI"

Esnafın sorunlarını dinleyen, gezdiği pastanede ikram edilen simidi yiyip ayran içen Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin kent ziyaretiyle ilgili sorusu üzerine, "Mersinlilere yapılan her hizmetin karşılığını Mersinliler veriyor. Memnunuz, mutluyuz. İnşallah Türkiye'nin her tarafında böyle güzel olur. En büyük arzumuz, Türkiye'nin huzur içerisinde yaşaması, hep beraber huzur içerisinde yaşamamız. Gerginliklerden sürekli, özenle kaçınmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"HELE DUR BAKALIM"

Gezi sırasında CHP liderinin yanına gelen Alime Hatı isimli bir vatandaş ise Kılıçdaroğlu'nu "İnşallah Cumhurbaşkanımız hoş geldiniz" sözleriyle karşıladı. Vatandaşa teşekkür eden Kılıçdaroğlu, "Hele bir dur bakalım" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
aday olabileceğine inanmıyorum mevcut koltuğu kaybetmeyi göze alamaz proje yapanlar İmamoğlu na oynamışlardı adaylar arasındaki en zayıf halka üç gün sonra ortak aday arayışı başlar

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