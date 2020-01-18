Kılıçdaroğlu'ndan KHK tepkisi: Öğretmen farklı düşünüyor diye okuldan atmak doğru değil

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu CHP Eğitim Çalıştayı başladı. Kılıçdaroğlu "Öğretmen de düşünecek sorgulayacak. Farklı düşündü diye onu alıp üniversiteden atarsanız KHK ile bu doğru değil. Hangi demokrasiden bahsediyoruz? Demokrasi zaten farklı düşüncelerin ortak zeminde dile getirilmesidir" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları: RAHŞAN ECEVİT İÇİN TAZİYE MESAJI Ecevit'in kader arkadaşı , yol arkadaşı, sevgiyi saygıyı dostluğu bize öğretmiş olan aktördü rahmetli Rahşan Ecevit. Kendisini yarın netleştiyse sonsuzluğa uğurlayacağız. Betül Kaçar. Bizim yetiştirdiğimiz bir değer amerikada nasaya dahil edildi. Orada çalışmalara katılacak. eğitimin temelinde insan merakı vardır. merakı sorgulamayla yanyana getirdiğimizde çocuklarımıza yaşatmış oluruz. Farklı bilgi parçacıklarını birleştirerek sorunları çözmeliyiz. Buluş ve inovasyon. Eğer eğitim süreci içinde merakı bilimle yanyana getirebilirsek. öğrenciler aldıkları bilgileri arkadaşlarıyla paylaşabilmeli. O çocukların gözlerinde umut var sorgulama var. çocuk neyi nasıl sorgulayabileceğini soru sorduğunda önünde engel olmayacağını bilmeli. eğitimle çok değerli bilgileri elde ediyorsunuz. ama yaşam boyu eğitimi hayatımızın en önemli faktörlerinden biri haline getirmeliyiz. peki yaşam boyu eğitimin bizim bakanlığımız yani meb siyasal iktidarlar gerektiği önemi desteği verdiler mi? Adına MEB diyoruz. Eğitim partiler üstüdür. Eğitim milli olmak zorundadır. milli olmak kendi değerlerimizi evrensel değerlerle buluşturmak demektir. o zaman bakanlık çok değerli nesilleri yetiştirmiş olur.

'ALFABEDE NEREDEYSE HARF KALMAYACAK' Bakana başbakana göre eğitim olursa çocuklar denek olarak kullanılmış olur. LGSyi getirdiler olmadı, oksyi getirdiler olmadı. Alfabede neredeyse harf kalmayacak. 4+4+4 sistemi nasıl geldi? Bana söyler misiniz böyle bir eğitim sistemi olur mu? Eğitimci olmayanların eğitim sistemini belirlemesi. Bütün öğretmenlerin karşı çıkması gerekirdi. Sadece ben kendi çocuğumu düşünüyorum. Benimle aynı siyasi görüşü paylaşmayanların da çocuğunu düşünüyorum. Sonuçları ne oldu? Üni sınavlarında sonuçları gördük. 2014 yılında bir gecede binlerce okul yöneticisi değişti. Niçin mevcutların siyasi görüşü farklı diye. Siyasi tercihlere göre eğitim olmaz. Eğitim bilimseldir, laiktir. Biz böyle baktığımız zaman eğitim sistemini evrensel değerlerle buluşturmuş olacağız. Öğretmenlere bir anlamda ekonomik olarak azap yaşatıyoruz. Öğretmen de düşünecek sorgulayacak. Farklı düşündü diye onu alıp üniversiteden atarsanız khk ile bu doğru değil. Hangi demokrasiden bahsediyoruz? Demokrasi zaten farklı düşüncelerin ortak zeminde dile getiilmesidir. Yüksek öğretim 100 öğrenciden ancak 21ine yurt veriyoruz. bir yılda çözülecek sorun 17 yılda çözülemedi. verirsiniz tokiye görev her üniversitenin yanına yurtlar yaparsınız. Anneler babalar güven içinde çocuklarını şehirlere gönderirler. Bu bile yapılmıyor.