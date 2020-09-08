Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüs açıklaması: Rakamlar gerçek değil, hastaneler dolu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi toplantısı öncesi açılış konuşması yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"BU RAKAMLARIN GERÇEK OLMADIĞINI BEN DE, SİZ DE BİLİYORUZ"

Dün 57 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Resmi rakamlara göre toplam 6 bin 730 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu rakamların gerçek olmadığını, çok daha fazla olduğunu ben de, siz de, doktorlar da biliyor. Ne olursa olsun, bizler mücadelemizi, adalet için, doğruluk için mücadelemizi sürdüreceğiz.

"TEDAVİ İÇİN HASTANELER DOLU"

Önce bulaşmayı engelleyeceksin, önlemlerini alacaksın. Koronavirüs mikrobunun bulaşmasını engelleyecek önlemler alacaksın. İkinci konu, hastalık bulaştıysa onu tedavi edeceksin. Dünya bunu yapıyor. Biz başlangıçta böyle yola çıktık, şimdi yayılıyor. Tedavi için hastaneler dolu. İş tamamen tersine dönmüş durumda. Bu devletin, ülkenin iyi yönetilmediğini gösteriyor.

Bu olay ilk ortaya çıktığında, politik malzeme konusu yapmadan, bu sorunu şöyle bir strateji ile çözebilirsiniz dedik. Önlemlerini alacaksınız. Bulaşmayı önleyecek, sonra hastalığı tedavi edeceksiniz. Dedik ki, önce sağlık sorunu çıkar, arkasından işsizlik gelir. Biz bunları dedik. Tek tek anlattık bunları.