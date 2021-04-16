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Kılıçdaroğlu'ndan 'kripto para' tepkisi: Türkiye’nin finansal teknoloji girişimlerine darbe vurdular

16.04.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Resmi Gazete'de yayınlanan kripto para yönetmeliğine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Türkiye’nin finansal teknoloji girişimlerine darbe vurdular. Gençlere tahammülleri yok bunların. Yok yok yok!" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan 'kripto para' tepkisi: Türkiye’nin finansal teknoloji girişimlerine darbe vurdular

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Resmi Gazete'de yayınlanan ve kripto varlıkların ödemelerde doğrudan ve dolaylı olarak kullanılamayacağını bildiren yönetmeliğine tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tüm gün farklı paydaşlarla görüştüm. Blockchain ve kripto 1 milyar dolarlık (Unicorn) teşebbüslerimizin çıkacağı yegane alandır. Türkiye’nin
finansal teknoloji girişimlerine darbe vurdular. Gençlere tahammülleri yok bunların. Yok yok yok!"
chp

"GECE YARISI ZORBALIĞI"

Kılıçdaroğlu sabah yaptığı paylaşımda ise, "Yine bir gece yarısı zorbalığı, kurtulamadılar bu zihniyetten. İlla gece yarıları bir akılsızlık yapacaklar. Böyle kararlar verilmeden önce tüm paydaşlarla konuşulur. Kripto kararını kime danıştın ey iktidar? Bu konunun tüm paydaşları ile oturup, istişarelerde bulunacağım." ifadelerini kullanmıştı.


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Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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