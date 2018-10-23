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Kılıçdaroğlu'ndan 'Mansur Yavaş' sinyali

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.10.2018 19:30 | Son Güncelleme

CHP'nin uzun süredir tartışılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağı sorusuyla ilgili yeni gelişme yaşandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyareti sırasında bir araya geldiği bazı partililere, Mansur Yavaş'ı yeniden aday göstermek istediklerini söylediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'ndan 'Mansur Yavaş' sinyali

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18-20 Ekim tarihlerinde İngiltere'de bir dizi temasta bulunmuştu. Bu çerçevede, partisinin yurt dışı örgütlerinden bazı isimlerle de basına kapalı toplantıda bir araya gelmişti.

Milliyet'ten Şevket Yaman'ın haberine göre; toplantıda Kılıçdaroğlu'na yerel seçim hazırlıklarına yönelik sorular yöneltildi, CHP lideri de bu konuda bazı bilgiler verdi.

"YAVAŞ'I İSTİYORUZ"

Kılıçdaroğlu'nun İstanbul adayının belirlenmesi konusundaki çalışmaların devam ettiğini anlatırken, Ankara adayı için sürpriz bir çıkış yaptığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun, CHP'nin önceki yerel seçimlerdeki adayı Mansur Yavaş'ı tekrar aday göstermek istediklerini ifade ettiği aktarıldı. Kılıçdaroğlu'nun Yavaş'ın aday olması halinde İYİ Parti'nin de desteğinin alınabileceğini ve bu şekilde seçimin kazanılabileceğini anlattığı belirtildi. Ancak görüşmede, Yavaş ismine, parti içinden gelen itirazların da değerlendirildiği ifade edildi.

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Ankara CHP kemal kılçdaroğlu yerel seçim Mansur Yavaş

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