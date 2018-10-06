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Kılıçdaroğlu'ndan McKinsey açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.10.2018 14:40 | Son Güncelleme

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'li danışmanlık şirketi McKinsey polemiğiyle ilgili olarak, 'Sözleşmeyi iptal etmek zorunda kaldı' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan McKinsey açıklaması

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir'deki bir programda yaptığı konuşmada, son günlerin en çok tartışılan konusu olan ABD'li şirketten ekonomik anlamda danışmanlık alınmasıyla ilgili olarak 'Sözleşmeyi iptal etmek zorunda kaldı' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün, hakkındaki sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Erdoğan bugün Kızılcahamam’da konuştu. Benim için diyor ki kriz diyor, bir kere ekonomi öğren diyor. Ama şu Allah’ın hikmetine bakın 16 dakika önce aynı konuşmada Özel sektörümüzün bu krizi fırsata çevireceğine inanıyorum. Allah aşkına ben bu adama ne diyeyim. Erdoğan’ın önünde prompter var onu okuyor. Öncesinde okusa baksa bu ne arkadaşlar diye sorar ama onu da yapamıyor. Ben rahatlıkla diyorum ki kriz var. Kriz var mı yok mu anlamak için uzman olmaya gerek yok. Vatandaşın mutfağında yangın var. Oraya bakacaksın’

ERDOĞAN, MCKINSEY İÇİN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada, ABD'li şirket için, “Bütün Bakan arkadaşlarıma, ‘Bunlardan fikri danışmanlık hizmeti de almayacaksınız’ dedim. Hiç gerek yok, biz bize yeteriz.” ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu McKinsey ABD Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Sn. Koltuk değneği Muhterem Kılıçdaroğlu Sen Hayatta mıydın !!!??? Demek ki Sn. Reis Bey sana konuşman için izin verdi ! Eh işte dostlar alış verişte görsün......
2 saat önce yürüyüş yaptım..mağazalar tıklım tıklım, avm ler de herkesin elinde ikişer üçer poşetler..kafelerde boş masa yok..aklım almıyor bir fincan kahveye 10 lira veren aptalları..caddeler gıcır gıcır arabalarla dolu..arkadaş serpme kahvaltıya gitmiş , "" miting alanı gibi "" dedi..millet omuz omuzaymış..bu nasıl kriz ben anlamadım..
Tek adam olup,tüm karar ve atama yetkilerini kendinde toplayıp,kasanın başınada damadı oturtunca küresel sermaye ürküp kaçtı. Borç ödemek için harıl harıl yeni borç arıyorlar.Yabancı sermaye, finansör güvence ve garanti istiyor.Aylar öncesinden TC.nin krize koştuğunu milletten saklayıp seçime gidip,etkili,saydam ekonomik tedbirler alacaklarına yüksek faizle borç alıp savurmaya devam ettiler.Mc.Kinsey fikir vermek için değil.Denetleyip borç verilirse garantilerini teminatlarını tespit edip rapor eden ABD. şirketi.Sıra varlık fonuna devrettikleri kalan birkaç banka ve kuruma geldi. Elleri mahkum
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