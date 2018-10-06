Kılıçdaroğlu'ndan McKinsey açıklaması

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir'deki bir programda yaptığı konuşmada, son günlerin en çok tartışılan konusu olan ABD'li şirketten ekonomik anlamda danışmanlık alınmasıyla ilgili olarak 'Sözleşmeyi iptal etmek zorunda kaldı' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün, hakkındaki sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
Erdoğan bugün Kızılcahamam’da konuştu. Benim için diyor ki kriz diyor, bir kere ekonomi öğren diyor. Ama şu Allah’ın hikmetine bakın 16 dakika önce aynı konuşmada Özel sektörümüzün bu krizi fırsata çevireceğine inanıyorum. Allah aşkına ben bu adama ne diyeyim. Erdoğan’ın önünde prompter var onu okuyor. Öncesinde okusa baksa bu ne arkadaşlar diye sorar ama onu da yapamıyor. Ben rahatlıkla diyorum ki kriz var. Kriz var mı yok mu anlamak için uzman olmaya gerek yok. Vatandaşın mutfağında yangın var. Oraya bakacaksın’
ERDOĞAN, MCKINSEY İÇİN NE DEMİŞTİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada, ABD'li şirket için, “Bütün Bakan arkadaşlarıma, ‘Bunlardan fikri danışmanlık hizmeti de almayacaksınız’ dedim. Hiç gerek yok, biz bize yeteriz.” ifadelerini kullanmıştı.
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