Kılıçdaroğlu'ndan merak edilen soruya net yanıt! 'Hepsinin evlerini, adreslerini, doğum yerlerini biliyoruz'

Son dönemlerdeki çıkışlarıyla Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olacağı yönündeki iddiaları güçlendiren Kılıçdaroğlu için parti içinden de "Adayımız 'Bay Kemal'" açıklaması yapılmıştı. Kılıçdaroğlu'ndan 2023 seçimlerinde oy kullanacak yabancı uyruklulara ilişkin çarpıcı açıklama geldi. İktidar olmaları durumunda sığınmacıları geri göndereceklerini söylemini sık sık dile getiren CHP lideri, seçmenler hakkında ellerinde bilgiler olduğuna dikkat çekerek "Kaç yabancının oy kullanacağını biliyoruz" dedi.

"BİZİM ELİMİZDEKİ BİLGİLER YSK'DE YOK"

Sözcü'den Ruhat Mengi'nin sorularını yanıtlandıran Kılıçdaroğlu, "Suriyelilere, Afganlara, Pakistanlılara vatandaşlık verilmeye devam edildiği haberleri çıkıyor ve kaç kişiye verildiği de bilinmiyor. Seçimde çok büyük bir yabancı kitlesi oy kullanırsa ne olacak?" sorusunu şöyle yanıtlandırdı:

"Bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde de yok, her bir seçmeni, ilk kez sandığa gidip oy kullanacak seçmenleri de biliyoruz, evlerini, adreslerini de biliyoruz, doğum yerlerine de bakıyoruz. Suriye doğumlu, Afganistan doğumlu, hepsine bakıyoruz, dolayısıyla kimlere vatandaşlık verildiğini de oradan çıkarabiliyoruz."

"HEMEN KAMUOYUYLA PAYLAŞIRIZ"

"Şu anda öyle bir tehlike görünmüyor" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Veriler var, kaç yabancının oy kullanacağını biliyoruz. 400-500 bin kişi gibi yüksek bir rakam yok, öyle bir rakam geldiğinde onu hemen kamuoyuyla paylaşırız zaten. O konuda çok duyarlıyız."

