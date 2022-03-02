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Kılıçdaroğlu’ndan Montrö açıklaması: Artık eminim Erdoğan da anladı!

02.03.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken Montrö vurgusu yaptı. Kılıçdaroğlu daha önceki Montrö tartışmalarına atıfta bulunarak “Erdoğan, Montrö'nün önemini kavramıştır, Kanal İstanbul'u da bir kenara bırakacaktır” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’ndan Montrö açıklaması: Artık eminim Erdoğan da anladı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin önemini kavradığını belirtti. Kılıçdaroğlu, "Dolayısıyla Kanal İstanbul'u da bir kenara bırakacaktır diye düşünüyorum." dedi.

Kılıçdaroğlu FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlıyor. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından başlıklar şöyle:

"Ülkeyi biz yönetsek Montrö sözleşmesinin gereğini yerine getirir, asla ve asla tartışmaya açmazdık. Geçmişte hatırlarsanız "Savaş gemileri gerekirse Kanal İstanbul'dan geçer" şeklinde Erdoğan'ın bir açıklaması var. Erdoğan tarihi bilmediği için, Boğazlar’ın ne kadar güvenli olması gerektiğini bilmediği için, Karadeniz'in anahtarının Montrö olduğunu bilmediği için bunları söylemiştir. Ama artık eminim o da anladı ve Montrö'nün önemini kavradı. Dolayısıyla Kanal İstanbul'u da bir kenara bırakacaktır diye düşünüyorum. Elektrik faturamı ödemiyorum, hazirana kadar en azından KDV’yi sıfır yapmasını istiyorum"

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Ülkeyi ileri götüreceğiz. Bugün AK Parti’den veya MHP’den beri Türkiye’nin sorularını dile getirebilir mi? Asla dile getiremez. Parlamentonun özgür iradesi yok. Milletin vekilini millet seçmeli. Yeni bir Türkiye, yarının Türkiyesi diyoruz buna. Bugünün veya geçmişin Türkiyesinde gençler geleceğini yurt dışında arıyorsa bir problem var demektir. Ülkede Allah aşkına adalet var mı? Adalet çürürse demokrasi çürür."

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