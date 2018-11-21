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Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce ve Mansur Yavaş açıklaması

SEÇİM HABERLERİ  | 21.11.2018 07:58 | Son Güncelleme

CHP'de yerel seçimde Ankara ve İstanbul adaylığı için Mansur Yavaş ve Muharrem İnce isimleri konuşulurken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan iki isim için çarpıcı açıklamalar geldi.

Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce ve Mansur Yavaş açıklaması

Yerel seçimler için aday belirleme süreci devam eden CHP'de Ankara ve İstanbul adaylığı için Mansur Yavaş ve Muharrem İnce isimleri gündemden düşmüyor.

KRİTİK GÖRÜŞME BUGÜN

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 'ön seçim olursa, varım' diyen CHP'nin 24 Haziran'daki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.

İnce'nin randevu talebi sonrası gerçekleşecek olan görüşmede İstanbul adaylığının ele alınacağı belirtiliyor.

MUHARREM İNCE İSTANBUL ADAYI MI OLACAK?

Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya bugünkü yazısında kritikgörüşmeyle ilgili kulis bilgilerini aktardı. Sarıkaya, Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresine "'Muharrem İnce talep ederse İstanbul için aday gösterir misiniz?'" sorusuna kesin bir dille "Hayır" yanıtı verdiğini yazdı.

Sarıkaya, Kılıçdaroğlu'nun şu ifadeleri kullandığını aktardı;

“Muharrem (İnce) Bey Cumhurbaşkanlığı seçiminde, 16 Nisan referandumunda elde ettiğimiz sonucu yakalayabilseydi, İstanbul’da kendisini hemen aday gösterirdik; hiçbir tereddüdümüz de olmazdı. Ama o oranın çok altına düştü…”

KILIÇDAROĞLU: MANSUR YAVAŞ BAŞARILI BİR BELEDİYE BAŞKANI

Öte yandan CHP lideri ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için konuşma fırsatı bulduğunu söyleyen Sarıkaya, Kılıçdaroğlu'na "Mansur Yavaş’ın Ankara Büyükşehir’de aday gösterilmesi konusundaki kişisel kararlılığınız devam ediyor mu?" sorusu yönelttiğini belirtti.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Muharrem beyi ülkenin başına cumhur yapmak isteyen kişiler şimdi ne partiye başkan nede bir belediye başkanlığına layık görmüyor nasıl bir iş bu
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