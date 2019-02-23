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Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama: Bu Türkiye gerçeğidir

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2019 14:52 | Son Güncelleme

Antalya'daki aday tanıtım toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tartışma yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama: Bu Türkiye gerçeğidir

Bir kadının çöpten yemek topladığı görülen fotoğrafın Türkiye gerçeği olduğunu belirten Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı;

"Geçen salı günü bir fotoraf gösterdim. Bir kadın çöp kutusunun içinde bir şeyler arıyor. Bu gazetelerde yer aldı. Benim içimi acıttı. Böyle bir tablo 21. yy Türkiyesi'nde içimi acıttı. Bir kadın çöp kutusunda ne arıyor dedim?

Bu kadını varlıklı bir kadındır, vs dediler. Kim dedi bunları. Havuz medyası söylüyor. Kadının yüzü görünmüyor. Bu tablo 21. yy Türkiyesi'nin bir gerçeğidir. O taplantıdan bir kaç gün önce sokak ekonomisi çalıştayı yaptık. 6 milyon kişi sokaktan geçiniyor. Çöp toplayanlar, kağıt toplayanlar...

6 milyon kişi siyasetin görmediği, unutulan kişilerdir... Siz birgüne bir gün iktidar sahiplerinden birisinin çöpten kağıt toplayan insanlar nasıl geçiniyor diye sorduğunu duydunuz mu? Asgari ücretle geçinenler nasıl yaşıyor diye sorduklarını duydunuz mu?

Ben 21. yy Türkiyesi'ne yakışmayan tabloyu gösterdim. Tahammül edemiyorlar. Buna o tablo Türkiye gerçeğidir."

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 19 Şubat'taki grup toplantısında fotoğrafını gösterdiği "çöpten yiyecek toplayan kadın"ın, sokak hayvanları için çevredeki iş yerlerinin konteynere bıraktığı gıda maddelerini alan Aysun Demir olduğu ortaya çıkmıştı.

'İNTİHARI BİLE DÜŞÜNDÜM'

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Eskişehir'de Merkez Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde yaşayan dört çocuk annesi 54 yaşındaki Aysun Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, çöp konteynerinden sokak hayvanları için yiyecek toplamdığını belirterek şuunları söylemişti;

Sokak hayvanları için çöp konteynerlerinden atık toplamaya devam edeceğim. Gelip çeksinler. Kılıçdaroğlu, beni yok yere rencide ettiğinin farkında değil mi? Keşke bana gelip 'Aç mısın?' diye sorsaydı. Ben aç değilim, maddi durumum gayet iyi. Benim dört katlı evim var. Allah şükür ki kimseye ihtiyacım yok. Kılıçdaroğlu'na karşı hakkımı sonuna kadar arayacağım. Kılıçdaroğlu beni ihtiyaç sahibi gibi göstermeye utanmadı mı? Çok üzüldüm hatta intiharı bile düşündüm. Çocuğum üzüntüden okula gidemedi. Kılıçdaroğlu bunları düşünmedi mi? Benim fotoğraflarımı neden elinde sallıyor? Hukuki süreci başlattım. Kılıçdaroğlu'ndan alacağım tazminatla sokak hayvanlarına barınak yapacağım."


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