Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama: Bu Türkiye gerçeğidir

Bir kadının çöpten yemek topladığı görülen fotoğrafın Türkiye gerçeği olduğunu belirten Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı;

"Geçen salı günü bir fotoraf gösterdim. Bir kadın çöp kutusunun içinde bir şeyler arıyor. Bu gazetelerde yer aldı. Benim içimi acıttı. Böyle bir tablo 21. yy Türkiyesi'nde içimi acıttı. Bir kadın çöp kutusunda ne arıyor dedim?

Bu kadını varlıklı bir kadındır, vs dediler. Kim dedi bunları. Havuz medyası söylüyor. Kadının yüzü görünmüyor. Bu tablo 21. yy Türkiyesi'nin bir gerçeğidir. O taplantıdan bir kaç gün önce sokak ekonomisi çalıştayı yaptık. 6 milyon kişi sokaktan geçiniyor. Çöp toplayanlar, kağıt toplayanlar...

6 milyon kişi siyasetin görmediği, unutulan kişilerdir... Siz birgüne bir gün iktidar sahiplerinden birisinin çöpten kağıt toplayan insanlar nasıl geçiniyor diye sorduğunu duydunuz mu? Asgari ücretle geçinenler nasıl yaşıyor diye sorduklarını duydunuz mu?

Ben 21. yy Türkiyesi'ne yakışmayan tabloyu gösterdim. Tahammül edemiyorlar. Buna o tablo Türkiye gerçeğidir."