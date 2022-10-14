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  4. Kılıçdaroğlu'ndan önemli ziyaret! ABD'deki temasları sonrası ilk durağı orası oldu

Kılıçdaroğlu'ndan önemli ziyaret! ABD'deki temasları sonrası ilk durağı orası oldu

14.10.2022 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'deki temaslarının ardından Türkiye'ye dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nu hastanede ziyaret etti. Hastane başhekimi ve doktorlardan bilgi alan ve yaklaşık 15 dakika kalan Kılıçdaroğlu, kardeşinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu'ndan önemli ziyaret! ABD'deki temasları sonrası ilk durağı orası oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akciğer enfeksiyonu nedeniyle Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören kardeşi 68 yaşındaki Celal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan ve akciğer enfeksiyonu rahatsızlığıyla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geçen hafta götürülen ve burada tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Celal Kılıçdaroğlu, önceki gün Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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15 DAKİKA KALDI

Burada yoğun bakım ünitesinde entübe durumundan çıkan ve sağlık durumu iyiye giden Celal Kılıçdaroğlu'nu, ağabeyi Kemal Kılıçdaroğlu, hastanede ziyaret etti. Hastane başhekimi ve doktorlardan bilgi alan ve yaklaşık 15 dakika kalan Kılıçdaroğlu, kardeşinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. (DHA-AA)

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