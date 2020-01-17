Kılıçdaroğlu'ndan Parti Meclisi toplantısında açıklamalar

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları:

Türkiye'de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Olması için yargının bağımsız olması, hukukun üstün olması lazım.

Herhangi bir yerde bir toplantı olduğunda, yasal bir toplantı olduğunda bir gizli tanık burada terör örgütü toplantı diye ihbar ederse, tutuklanır. Avukat bile onların neden tutuklandığını bilemez. Demokrasinin olmadığı bir yerde siyasetten sorumluluk da bekleyemiyoruz. 17 yılda cumhuriyet tarihinin en büyük borçlanmalarını yaptılar.

174 milyar dolarlık, dışarıdaki bir avuç tefeciye faiz ödüyorsanız 17 yılın sonunda bu iktidarın millete bir hesap vermesi lazım.

Eğitimde bilimi unutan ülke haline geldik. Özel okullarda patlama var. Boğazından kesiyor aile. Devlet okullarına güveni sarstılar.

Dış politikada da felaket ile karşı karşıyayız. Ülkenin çıkarları üzerine inşa edilmesi lazım. Dış politikanın milli olması lazım. Dış politikada kavga olmaz. Getirip bir kişinin siyasal emellerine teslim ederseniz, dış politikada Dışişleri Bakanlığı'nı devre dışı bırakırsanız farklı bir tablo ile karşı karşıya kalırsınız. Mısır, Suriye, İsrail ile ilişkiler, en son Libya politikası, bunların tamamı ciddi bir sorundur.