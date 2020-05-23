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Kılıçdaroğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2020 16:25 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ramazan ayını huzur içinde geçirmeyi engellediğini belirterek bu durumun ramazan ayının sabır, bağışlama, bereket, ibadet, paylaşma ve adaletle özdeş olması gereken yaşamın ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, Kovid-19'un etkilerine değinen Kılıçdaroğlu, "Kovid-19 salgını, ramazan ayını huzur ve güven içinde geçirmemizi engelledi, dini ve beşeri geleneklerimizi dahi değiştirdi. Ancak salgın, bu kutsal ayın sabır, bağışlama, bereket, ibadet, paylaşma ve adaletle özdeş olması gereken yaşamımızın ne kadar önemli olduğunu da gösterdi. Salgın nedeniyle daha da ağırlaşan ekonomik buhranın, yüz binlerce ailemiz üzerindeki etkisini azaltmaya çalıştık. Kimsenin yoksunluğunu ve yoksulluğunu teşhir etmeme, 'Bir elin verdiğini diğer elin görmediği' bir anlayışla hareket ettik." ifadelerini kullandı.

"SEVGİNİN, SAYGININ, BARIŞIN VE KARDEŞLİĞİN HAKİM OLDUĞU NİCE BAYRAMLARA"

Ramazan ayının ruhuna ve sosyal devlet ilkesine uygun olarak kimseyi ötekileştirmediklerini ve yardımlarda kimseyi ötelemeyip kayırmadıklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"CHP'li belediyelerin bu yardımlaşma ve dayanışma uygulamaları, vatandaşlarımızın güvenini kazandı, güven arttıkça yardımseverlerin sayısı arttı, yardımların bereketi çoğaldı. Dünyaya örnek olan bu dayanışmanın, Türkiye'nin güzel, huzurlu ve mutlu geleceğini müjdelediğini biliyorum. Hangi görüşten olursa olsun milyonlarca vatandaşımızın 'hakkın, hukukun ve adaletin' hakim olduğu bir Türkiye hedefine doğru, hep birlikte yürümekte olduğunu, 'Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Biz susmayacağız.' diyenlerin çoğaldığını görüyorum. Bu duygularla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, terör örgütlerine karşı mücadelede şehit düşen güvenlik güçlerimizi rahmetle anıyorum. Salgına karşı olağanüstü bir çabayla mücadele eden sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Güvenlik güçlerimiz, apartman görevlilerimiz, kuryelerimiz, bakkallarımız, PTT çalışanlarımız başta olmak üzere salgın boyunca da işbaşı yapan tüm emekçilerimizin, tüm milletimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Sevginin, saygının, barış ve kardeşliğin hakim olduğu nice bayramlara."

(AA)

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