Kılıçdaroğlu’ndan rektörlere uyarı: Bakın, yapmayın bunu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu peş peşe iptal edilen üniversitelerin mezuniyet törenleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan rektör Naci İnci’nin, mezun olan öğrencilerin okula giriş kartlarını süresiz olarak iptal ederek mezuniyet törenini de iptal etmesi tartışmalara neden olmuştu. İnci’nin, öğrencilerin kendi imkanlarıyla düzenlemek istediği törene de izin vermediği öğrenildi.

İki hafta önce de ODTÜ’deki mezuniyet töreni, rektörlük tarafından ‘güvenlik’ gerekçesiyle iptal edildi.

‘KİMSE EVLATLARIMIZIN MEZUNİYET TÖRENİNİ ÇALAMAZ’

Rektörlere tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Sarayın kayyum rektörleri gençlerin mezuniyet törenlerini iptal ediyor. Boğaziçi ve ODTÜ öğrencileri, aileleriyle birlikte okullarının geleneksel mekanlarında törene katılmalıdır. Bu kararı vermeleri halinde, ben ve milletvekillerimiz onları alkışlamak için orada olacağız.

Kimse evlatlarımızın mezuniyet törenini çalamaz. Ayrıca öğrenciler kendi mekanlarında, okuldan bağımsız bir organizasyon yapmak isterlerse, her türlü lojistik desteği vermeye de hazırız.

Sarayın kayyum rektörleri; bu haksız, hukuksuz, vicdansız tutumlarınızdan vazgeçin. Öğrencilere şiddet, baskı uygulamayın. Bakın, yapmayın bunu!



