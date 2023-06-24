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Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'daki silahlı hareketlilikle ilgili dikkat çeken mesaj: "Bir kez daha ilan ediyorum..."

24.06.2023 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Rusya'da yaşanan silahlı ayaklanmayla ilgili açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "Rusya’nın Wagner’i, Türkiye’nin SADAT’ıdır. Buradan bir kez daha ilan ediyorum, halk düşmanı hiçbir paramiliter yapıya izin vermeyeceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'daki silahlı hareketlilikle ilgili dikkat çeken mesaj: "Bir kez daha ilan ediyorum..."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya'da başlayan silahlı hareketlenmeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, " Buradan bir kez daha ilan ediyorum, halk düşmanı hiçbir paramiliter yapıya izin vermeyeceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"SADAT konusunda Saray hükümetini defalarca uyardım. Yetmedi kapılarına dayandım. Türkiye Cumhuriyeti Devletini yıkmak; dilini, bayrağını, anayasasını değiştirmek istediklerini söyledim.

Şimdi Rusya’da olanlar, umarım ders olur. Çünkü Rusya’nın Wagner’i, Türkiye’nin SADAT’ıdır. Buradan bir kez daha ilan ediyorum, halk düşmanı hiçbir paramiliter yapıya izin vermeyeceğiz."

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Rusya Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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