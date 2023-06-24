Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'daki silahlı hareketlilikle ilgili dikkat çeken mesaj: "Bir kez daha ilan ediyorum..."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya'da başlayan silahlı hareketlenmeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, " Buradan bir kez daha ilan ediyorum, halk düşmanı hiçbir paramiliter yapıya izin vermeyeceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"SADAT konusunda Saray hükümetini defalarca uyardım. Yetmedi kapılarına dayandım. Türkiye Cumhuriyeti Devletini yıkmak; dilini, bayrağını, anayasasını değiştirmek istediklerini söyledim.

Şimdi Rusya’da olanlar, umarım ders olur. Çünkü Rusya’nın Wagner’i, Türkiye’nin SADAT’ıdır. Buradan bir kez daha ilan ediyorum, halk düşmanı hiçbir paramiliter yapıya izin vermeyeceğiz."