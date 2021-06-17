Kılıçdaroğlu'ndan savcılara çağrı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sabah Rumeli kökenli gençlerimizle buluşmuştum. İnanın çok mutluydum. Rumeliyi Balkanları vatanımızı konuştuk. Sonra Deniz'i öldürdüler. İstiyorlar ki bu ülkede hiçbir genç mutlu olmasın. Kaçan kaçsın, kalan da ölsün. Kahvaltı ederken Denizi öldürdüler. Katlettiler kızımızı. Onun için bu gece namuslu savcılara son çağrımı yapacağım. Bu gece bu ülkenin mert ve vatansever savcılarına son kez sesleniyorum. Biliyorum, azınlıkta olsanız da hala vatanseverleriniz var. Hala oradasınız. Partileştirdiler savcılıkları. Ama hepinizi hala bitiremediler. Az kaldınız ama oradasınız. Hala kalbiniz bu ülke için çarpıyor.

Bu ülkenin namuslu savcılarına son kez sesleniyorum... pic.twitter.com/MU4WZ0OIlA — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 17, 2021

"SÜREBİLİRLER SİZİ, MEN EDEBİLİRLER MESLEĞİNİZDEN"

"Biliyorum, bu talebim tüm emeğinize mal olabilir. Sürebilirler sizi men edebilirler mesleğinizden. Aynı zamanda içiniz içinize sığmıyor biliyorum. Siz bu ülkenin evlatlarısınız. Atatürk'ün ruhu hala içinizde yaşıyor.

"SORUŞTURMA AÇMASANIZ DAHA ÇOK PROVOKASYONLA KARŞI KARŞIYA KALACAK ÜLKEMİZ"

Bu ülkenin namuslu evlatları. Vaktimiz hızla daralıyor. Soruşturma açmazsanız daha çok provokasyonla karşı karşıya kalacak ülkemiz. Daha çok Denizlerin canlarına kastedilecek. unutmayın dünyada bizi haydut devlet konumuna düşürmek isteyen düşmanlarımız var Onların dümenine siz de ister istemez su taşımış olacaksınız. İlk soracağınız soru: 10 milyon avroyu Ankara'da kimin için istediler? İşte o sorunun yanıtı sizi Denizin katillerine kadar da götürecek."

