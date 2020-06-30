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  4. Kılıçdaroğlu'ndan Şehir Üniversitesi'nin kapatılmasına sert eleştiri

Kılıçdaroğlu'ndan Şehir Üniversitesi'nin kapatılmasına sert eleştiri

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2020 14:06 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şehir Üniversitesi'nin kapatılmasına ilişkin olarak "Şehir Üniversitesi kapatıldı. Neden? İntikam almak için üniversiteyi kapattılar. Kimden? Sayın Ahmet Davutoğlu’ndan. Devlet kin ve öfkeyle yönetilmez." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan Şehir Üniversitesi'nin kapatılmasına sert eleştiri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, Şehir Üniversitesi'nin kapatılmasındaki nedenin Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan intikam olmak olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları:

ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ AÇIKLAMASI

Üniversiteler önemli kurumlardır. Üniversiteleri bilim üreten ülke, saygın ülkedir. Bundan dolayı üniversitenin sorunlarını çözmek, tüm toplumun ortak görevi olmak zorundadır. Şehir Üniversitesi kapatıldı. Neden? İntikam almak için üniversiteyi kapattılar. Kimden? Sayın Ahmet Davutoğlu’ndan. Devlet kin ve öfkeyle yönetilmez. Devlette hak, hukuk, adalet, bilgi, deneyim olması gerek.

Geçen haftanın en tartışılan konularından birisi de Z kuşağıydı. Bu gençlerimizin iradesiyle, gururlarıyla oynandı. Sınavla mağdur edildiler.Gençler, eğitimde evrensel değerli görmek istiyor. Dünyayı öğrenmek istiyor, soru sorma ve sorgulama hakkımı elimden alma beni kullanma diyor. Sen ne yaptın? 15 kez milli eğitim politikasını değiştirdin. Bu gençler seni samimi bulur mu? Sen Z kuşağından ya da Y kuşağından oy almak istiyorsan, önce o gençlerin ne istediğine bakacaksın. Gençler öncelikle diyorlar ki: Dayatmayı kabul etmiyoruz.

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