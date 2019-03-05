Kılıçdaroğlu'ndan 'Sloganları Pensilvanya'dan belirleniyor' sözüne yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV'de katıldığı programda seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Seçim sloganları Pensilvanya'dan belirleniyor' sözüne ilişkin soruya yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

"MART'IN SONU BAHARDIR SÖZÜNÜ İZMİTLİ BİR VATANDAŞ BULDU"



Bizim medyaya kapalı toplantılarımız var. O toplantılarla görüşüyoruz, tartışıyoruz. Bunlar sayısal olarak ciddiler, bir anlamda kanaat önderleri durumundalar. Kent yoksulları var. Bunlar düne kadar AK Parti'ye oy veriyorlardı. Bunların hepsi belirleyici olacak. İzmit'te kahvede otururken canı yanan bir vatandaş 'Martın sonu bahardır' dedi. Bu çok güzel bir ifadeydi. Hepsinin canı yanmış vaziyette. Düne kadar rahat geçinen bu insanlar geçinemiyorlar.



