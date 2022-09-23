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Kılıçdaroğlu'ndan son dakika 'borsa' açıklaması! 'Soygun yapanları isim isim biliyorum...'

23.09.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, borsada son günlerde yaşanan sert hareketlilikle ilgili dikkat çeken mesajlar verdi. Konuyla ilgili daha önce de uyarı yaptığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Küçük yatırımcıyı soyanları isim isim biliyorum. Bu paraları burnunuzdan fitil fitil getireceğim" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan son dakika 'borsa' açıklaması! 'Soygun yapanları isim isim biliyorum...'

Son dakika... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de gerçekleştirilen ve CHP TBMM Grubu tarafından düzenlenen 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı’nın açılışına katıldı. Konuşmasında önemli mesajlar veren Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin, "garabet" ifadesini kullandı. Borsada yaşanan hareketliliğe ilişkin de sert sözler kullanan CHP lideri, bunu yapanları isim isim bildiğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları şöyle:

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI

Bir garabete imza attılar. Attıkları imzayı sürdürüyorlar. Merkez Bankası'nın bankalara verdikleri paranın faizini 13'den 12'ye indirdiler. Gidin bir bankaya, 'Kredi çekmek istiyorum' deyin. Bakın bakalım size yüzde 12 faizle veriyorlar mı?

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"HALK ARASINA GİREMEYECEK HALE GELDİLER"

AK Partili ve MHP'li milletvekiller, il başkanları, ilçe başkanları, gençlik kolları, kadın kolları... Halkın arasına giremeyecek hale geldiler. Onlara yaptıramadıklarını devlet memurlarına yaptırıyorlar. Devlet memurlarına seslenmek istiyorum. Siz sarayın memuru değilsiniz, siz devletin memurusunuz.

"BİZE KATILACAKSINIZ"

Atama bekleyen öğretmenler, sağlıkçılar, engelliler, taşeron işçiler... Bizi bekleyeceksiniz, bize katılacaksınız. Beraber çözeceğiz. Ücretli öğretmenler, kadro bekleyen öğretmenler. Bize katılacaksınız.

BORSADAKİ HAREKETLİLİK

Tarihin en büyük borsa manipülasyonuna şahit oluyoruz. SPK yalan söylüyor. Sistematik bir risk var. Uyardım, izliyorum sizi dedim notumu alıyorum dedim. Küçük yatırımcıyı soyanları isim isim firma firma biliyorum. Bu paraları burnunuzdan fitil fitil getireceğim. SPK aklını başına alsın ve görevini yapsın.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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