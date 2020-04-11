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Kılıçdaroğlu'ndan 'sükunetinizi koruyun' çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2020 01:36 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sokağa çıkma yasağına ilişkin, "Lütfen panik oluşmasına izin vermeyin, sükunetinizi ve sağlığınızı koruyun, evde kalın size ulaşılacaktır." dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan 'sükunetinizi koruyun' çağrısı

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili yurttaşlarım! Sokağa çıkma yasağında ihtiyaçlarınız hem belediyelerimiz hem de diğer yetkilliler tarafından karşılanacaktır. Lütfen panik oluşmasına izin vermeyin, sükunetinizi ve sağlığınızı koruyun, evde kalın size ulaşılacaktır. Sağlığınız her şeyden önemli"


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Anahtar Kelimeler:
CHP Kemal Kılıçdaroğlu sokağa çıkma yasağı

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