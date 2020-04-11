Kılıçdaroğlu'ndan 'sükunetinizi koruyun' çağrısı

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili yurttaşlarım! Sokağa çıkma yasağında ihtiyaçlarınız hem belediyelerimiz hem de diğer yetkilliler tarafından karşılanacaktır. Lütfen panik oluşmasına izin vermeyin, sükunetinizi ve sağlığınızı koruyun, evde kalın size ulaşılacaktır. Sağlığınız her şeyden önemli"

Sevgili yurttaşlarım! Sokağa çıkma yasağında ihtiyaçlarınız hem belediyelerimiz hem de diğer yetkilliler tarafından karşılanacaktır. Lütfen panik oluşmasına izin vermeyin, sükunetinizi ve sağlığınızı koruyun, evde kalın size ulaşılacaktır. Sağlığınız her şeyden önemli! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 10, 2020



