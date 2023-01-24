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Kılıçdaroğlu'ndan ters köşe! Gündem yaratacak Faik Öztrak ve İlhan Kesici iddiası... Akşener o isme yeşil ışık mı yaktı?

24.01.2023 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlere saylı günler kala 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı henüz belirlenmezken, gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Adaylık için öne çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun herkesi ters köşe yaparak iki ismi masaya önereceği iddia edildi. Kılıçdaroğlu'nun önereceği isimlerden birine İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de yeşil ışık yaktığı söylentileri Ankara kulislerini hareketlendirdi.

Kılıçdaroğlu'ndan ters köşe! Gündem yaratacak Faik Öztrak ve İlhan Kesici iddiası... Akşener o isme yeşil ışık mı yaktı?

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimlere doğru geri sayımını sürdürürken, 6'lı masada adaylık belirsizliği devam ediyor. Seçim tarihinin de neredeyse netleşmesiyle birlikte gözler 6'lı masanın adayına çevrilirken, 26 Ocak'ta yapılacak toplantıda bu konunun masada olması bekleniyor. Her fırsatta adaylık için hazır olduğunu belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi bir adım öndeyken, peş peşe gelen destek mesajları dikkat çekmişti.

"KAZANACAK ADAY KILIÇDAROĞLU"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ardından Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal da Kılıçdaroğlu'na desteğini belirtti. Uysal yaptığı açıklamada CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'kazanacak aday' olduğunu söyledi.

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Tüm bu gelişmeler neticesinde CHP liderinin adaylığının önünün açıldığı belirtilse de gündem yaratacak yeni bir iddia ortaya atıldı.

"KILIÇDAROĞLU MASAYA İKİ İSM ÖNERECEK"

Gazeteci Şaban Sevinç, TV100'de katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan geri çekilerek iki ismi önereceğini söyledi. Bu isimlerin adaylık için ismi geçen Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu olmadığını da ekleyen Sevinç, "Ankara'da bu durumla ilgili kuvvetli bir duyum var." diye konuştu.

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Sevinç'in gündem yaratacak iddiası şöyle;

"Akşener'in Kemal bey için 'kazanamaz' fikrinin kalıcı olduğunu düşünüyorum. Masadaki görüşmelerden de kalkmayacağını, Kemal beyin de bu tabloyu gördükten sonra kendi adaylığını geri çekeceğini düşünüyorum.

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun Akşener tarafından önerilmesini de engelleyip masaya iki ismi önerecek.

"İLHAN KESİCİ VE FAİK ÖZTRAK..."

Bu isimler İlhan Kesici ve Faik Öztrak. Ankara'da bu durumla ilgili kuvvetli bir duyum var.

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AKŞENER: KEMAL BEY İLHAN KESİCİ'Yİ ÖNERSİN...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de birkaç gazeteciye geçtiğimiz günlerde 'Bu iş çok gerildi! Kemal Bey İlhan Kesici'yi önersin masaya bu iş tatlı bir şekilde çözülsün' dediği iddiaları var."

AKK


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İlhan Kesici Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener CHP 6'lı masa

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