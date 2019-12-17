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Kılıçdaroğlu'ndan tutuklanan Urla Belediye Başkanı Oğuz'la ilgili açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.12.2019 21:17 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz savcılığın daveti üzerine avukatı ile ifade vermeye çıkıyor. Mahkeme tutukluyor. Tutuklanması yanlış. Kaçma gibi bir durumu yok. Biz beraat edeceğine inanıyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan tutuklanan Urla Belediye Başkanı Oğuz'la ilgili açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT TV’de gündemi değerlendirdi.

Urla Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz FETÖ'den tutuklanmıştı. Oğuz'un örgütte sohbet hocalığı yapmak ve mahrem imamlarla da iletişim kurmakla suçlandığı belirtildi.

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un tutuklanması hakkında açıklama yapan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz savcılığın daveti üzerine avukatı ile ifade vermeye çıkıyor. Mahkeme tutukluyor. Tutuklanması yanlış. Kaçma gibi bir durumu yok. Biz beraat edeceğine inanıyoruz. Bir sürü iftira var hakkında. Dosyada gizlilik kararı var. Avukat ve milletvekili arkadaşlarımız ilgileniyor. Olayı yakından izliyoruz.

Ülkede demokrasi, hukuk yok. Bir kişinin iradesi ile her şey uygulanıyor. Belediye başkanımız tutuklandı diye biz geri adım atacağız diye bir şey yok. Biz bu ülkeye gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunun bedeli olabilir. Belediye başkanımız, PM üyemiz, milletvekilimiz hapse atılabilir. Bütün bunların hepsini yaşadık biz zaten.

Biz FETÖ'nün iktidar olduğu dönemde de AK Parti ile birlikte iktidar olduğu dönemde de bizim belediye başkanlarımıza baskınlar düzenleniyordu. Belediye başkanlarımız tutuklandı, görevden alındı. Ne oldu? Hepsi beraat etti.

"BUNLAR BİZİ YILDIRAMAZ"

Benzer şeyler bugün de yaşanıyor. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ'nün bittiği söyleniyor ama aynı tutuklamalar, aynı göz dağları devam ediyor. Bunlar bizi yıldırmaz, yıldıramaz.

Biz diğer partilere benzemiyoruz. Tarihimiz, köklerimiz, hayatın her alanında demokrasiyi savunuyoruz. Bu ülkenin huzuru için.

Bizim bir sorumluluğumuz var. Demokrasiyi savunan diğer siyasal partilerin de sorumluluğu var. Millet ittifakını bu gerekçeyle oluşturduk. Beraber olacağız, demokrasiyi geliştireceğiz, darbe hukukundan anayasaları arındıracağız. Demokrasisi gelişmiş ülkelerde hangi kurallar varsa aynı kuralların bizim ülkemizde de olmasını istiyorum."

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CHP urla belediye başkanı burak oğuz Kılıçdaroğlu FETÖ tutuklama

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