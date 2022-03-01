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Kılıçdaroğlu'ndan 'Ukrayna' ve çekimser oy tepkisi

01.03.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclisteki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Ukrayna meselesi üzerinden hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu, Avrupa Konseyi'nde verilen çekimser oya da tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'ndan 'Ukrayna' ve çekimser oy tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmeler bulundu. Konuşmasında, Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki askeri harekatına da değinen Kılıçdaroğlu, hükümeti eleştirdi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Rusya-Ukrayna savaşının olduğu gün Denizli'deydim. Toplantıya girmeden önce TBMM'nin toplanması lazım dedim. Savaşın başladığı gün Erdoğan güvenlik zirvesini topladı.

Güvenlik zirvesi hangi yasaya dayanıyor? Böyle bir kuruluş hiç hatırlamıyorum. Dışişleri Bakanı Kazakistan'da, toplantıya katılmamış. Dış politika görüşülüyor, Dışişleri Bakanı yok. Böyle bir tablo hiç görmedim. Güvenlik zirvesi partinin zirvesi midir, devletin zirvesi midir? Çürüyen bir devlet yapısıyla karşı karşıyayız.

"SEN AK PARTİ'NİN SÖZCÜSÜSÜN"

Aynı gün parti sözcüsü açıklama yapıyor. Sen devlet misin? Sen AK Parti'nin sözcüsüsün. Kalkıyorsun devlet adına konuşuyorsun.

Burnumuzun dibinde savaş var. Güvenlik zirvesi diye bir zirve toplayacaksın, TBMM'yi devre dışı bırakacaksın, Dışişleri'ni devre dışı bırakacaksın, parti sözcüsü devlet adına açıklama yapacak.

NATO'DAKİ ÇEKİMSER OYA TEPKİ

Erdoğan, 'Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatı reddettiğimizi belirtiyorum' diyor. Doğru mu, doğru. Madem ki dünyanın istikrarına vurulan ağır bir darbe, Avrupa Konseyi'nde niye çekimser davranıyorsun?

MGK'yı toplasaydın böyle zikzaklar çizmezdin. Güvenlik zirvesinde AK Parti Genel Başkanı orada, diğer parti genel başkanları neden yok?

Böylesine olağanüstü bir olayla karşılaştığınızda devletin toplaması gereken ilk kurum MGK'dır. MGK toplansaydı herkes gerçekleri öğrenebilir miydi, öğrenirdi.

Ne kadar işe yaramaz insan varsa toplamışsın; ondan sonra ‘Milli Güvenlik Zirvesi’ diyorsun. Ne güvenlik zirvesi kardeşim."

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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