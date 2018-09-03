Kılıçdaroğlu'ndan 'Yaşar Kemal' gafı! O sözler bakın kimin çıktı...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı. Kılıçdaroğlu paylaşımında, “’Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa, şimdi en güzel şiir, barıştır.’ demişti Yaşar Kemal. Muhaliflerin zindanlarda tutulduğu, çocuğunu arayan anaların şiddet gördüğü bu ülkede; umudu korumalıyız, barış türküleri söylemeye devam etmeliyiz. Dünya Barış Günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

SÖZLER YAŞAR KEMAL'İN DEĞİL



Fakat CHP liderinin Yaşar Kemal diye paylaştığı sözün BirGün yazarı şair Haydar Ergülen’e ait olduğu anlaşıldı.

Odatv'de yer alan habere göre, Ergülen bu konuyla ilgili BirGün’deki köşesinde 2016’da açıklamalar yapmıştı. Ergülen yazısında, “Sosyal medyada yayımlandığı için artık benim de söylememde sakınca olmayan bir şey var. Nasıl desem, bana onur veren bir şey bu aslında” diyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

“2011 yılında ‘Mesele’ dergisi için sevgili Berat Günçıkan benimle bir söyleşi yapmıştı, şiir, edebiyat, hayat, siyaset, uzun bir söyleşiydi, orada söylediğim bir cümleyi de kapakta kullanmışlardı. O cümle şudur: ‘Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa şimdi en güzel şiir barıştır.’ O sıralarda sosyal medyayla hiç ilişkim olmadığı için bir arkadaşım bu cümlenin Yaşar Kemal tarafından söylenmiş bir söz olarak yaygınlaştığını belirtti. ‘Düzeltmeyecek misin?’ dedi, ‘hayır’ dedim, çünkü hoşuma gitmişti. Kimin hoşuna gitmez hem, bir cümleniz Yaşar Kemal sözü olarak dolaşıma giriyor, yaygınlaşıyor, seviliyor. Yaşar Kemal’in diye bilinmesi ise çok doğal, çünkü barış için, Türkler ve Kürtler için bu ülkede en çok konuşan, yazan da ondan başkası değildi. Öyleyse onun vedasından bugüne daha da yakıcı olan talebimizi bir kez daha haykıralım ve ‘Anadolu ermişi’ Yaşar Kemal’i saygı ve özlemle analım: “Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa şimdi en güzel şiir barıştır.”

