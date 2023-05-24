Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşım: O oyu benim için değil kendin için vereceksin

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Video yayınlayarak gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, sandığa gitme çağrısında bulundu. İşte haberin detayları...

"GELECEĞİN İÇİN KARAR VER"

"Benim için değil, kendiniz için geleceksiniz sandıklara gençler. 28 Mayıs, gençliğinizi geri almak için son şanstır. Bu sizin için yaşama sevinci referandumudur. Vatanını seven gelsin!" notuyla bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm. Ama geleceğin için karar ver. Sana gençliğini unutturup işsiz güçsüz parasız bırakanlar mı gelsin? Unutma o oyu benim için değil kendin için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin."

Benim için değil, kendiniz için geleceksiniz sandıklara gençler. 28 Mayıs, gençliğinizi geri almak için son şanstır. Bu sizin için yaşama sevinci referandumudur.

Vatanını seven gelsin! pic.twitter.com/gkw6fCHSLd — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 24, 2023

"CEHENNEMİN KAPILARINI KAPATACAĞIZ"

Öte yandan Kılıçdaroğlu, bir önceki paylaşımında ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın sözlerine atıfta bulunarak, "Cehennemin kapılarını kapatacağız." paylaşımını yaptı.