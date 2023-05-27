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Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşım: Sandık müşahitlerimize dokundurtmayız!

27.05.2023 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medya hesabından video yayınlayan Kılıçdaroğlu, "Yarın sandık görevlilerimizi yalnız bırakmayın." ifadelerini kullandı. İşte haberin detayları...

Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşım: Sandık müşahitlerimize dokundurtmayız!

Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimine saatler kala CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir paylaşım geldi.

"YARIN SANDIK GÖREVLİLERİMİZİ YALNIZ BIRAKMAYIN"

Sosyal medya hesabından "Sandık müşahitlerimize dokundurtmayız!" notuyla video paylaşan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili halkım, size ulaşmamı engellemek için her şeyi yaptılar. Devletin bütün imkanlarını hukuksuzca kullandılar. Sizden bir isteğim var: Yarın sandık görevlilerimizi yalnız bırakmayın. Çünkü onlara yine baskı kurmaya çalışacaklar. Pazar günü omuz omuza olalım. Anayasal hakkımızı kullanalım. Ardından sandığın başında olalım. Oy sayımını izleyelim, ıslak imzalı tutanakları kontrol edelim. Fotoğrafını, videosunu çekelim. Sadece bir adım kaldı. Ne dedik: Senin oyun onun boyunu aşacak. İlk turda salladık, yarın kazanacağız. Müşahitlerimize asla dokundurtmayacağız. Vatanını seven sandığa gelsin."


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