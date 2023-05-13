Kılıçdaroğlu’ndan yeni video! Bu kez sandık görevlilerine seslendi: ‘Asla yerinizi terk etmeyin…’

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Sandıklarda olacak kahramanlara..." notuyla yeni bir video paylaştı.

Videoda yarınki seçimlerde görev alacak sandık görevlilerine seslenen Kılıçdaroğlu, “Pazar günü sandıklarda yer alacak arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Son birkaç gündür yapılan tehditler, polisimize yapılan baskılar, cep telefonu ile kimliğe ulaşıyorum şovlarının tek amacı var. Sizi o sandıklardan uzak tutmak. Ne oldu? Gönüllü olmak isteyenlerden dolayı telefonlarımız kilitlendi. Kimseyi korkutamadılar. Çünkü o sandıkları müşahit gelecek gönüllüler, erdem savaşçıları, vicdan emekçileri… Onlar hepimizin olmak istediği kişiler. Sandıklarda yer alacak demokrasi emekçilerine buradan çok ama çok teşekkür ediyorum. Hikayenizi dünya konuşacak, yıllarca anlatılacaksınız” dedi.

“YERLERİNİZİ TERK ETMEYİN”

“Size ne yapmanız gerektiğini anlatmayacağım. İstanbul, Ankara seçimlerinden hepiniz antrenmanlısınız” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, “Asla vazgeçmeyeceksiniz, yerinizi terk etmeyeceksiniz. Son sözüm de o sandıklarda kamu adına görev yapacak kişilere. Hükümetler geçici, devlet bakidir. Sakın unutmayın! Bunu aklınızın bir kenarında tutun. Partici değil, devletten, adaletten, hukuktan yana olun. Haydi bakalım. Çoğu gitti azı kaldı” diye konuştu.

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