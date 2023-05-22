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Kılıçdaroğlu'ndan yeni video! 'O oyu benim için değil, evladın için vereceksin'

22.05.2023 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan paylaştığı yeni videoda "Kız çocuklarımıza kötü gözle bakan o zihniyet gelirse kim bilir ne olacak? Unutma o oyu benim için değil, evladın için vereceksin" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan yeni video! 'O oyu benim için değil, evladın için vereceksin'

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan bir video paylaştı. Anne ve babalara çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, "Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm ama evladını seviyorsan karar ver. Unutma o oyu benim için değil, evladın için vereceksin" dedi.

"VATANINI SEVEN SANDIĞA GELSİN"

Kılıçdaroğlu videosunda şunları ifade etti:

"Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm ama evladını seviyorsan karar ver. Kız çocuklarımıza kötü gözle bakan o zihniyet gelirse kim bilir ne olacak? Unutma o oyu benim için değil, evladın için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin."


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Kemal Kılıçdaroğlu CHP Millet İttifakı

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