Kılıçdaroğlu'ndan yeni video! Saat 21.00'i işaret etmişti: 10 yeni vaadini sıraladı

Gün içinde Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi ziyaret eden CHP lideri, saat 21.00'i işaret ederek kadınlara, "Burada buluşalım" mesajı yayınlamıştı. Sosyal medya hesabından yeni bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, "Kadınlar omuz omuza durduklarında aradan kimse geçemez." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

"Bu aralar, gittiğimiz her yerde, kadınlar sessizce yanıma geliyor. Seçim ile ilgili sorular soruyorlar. Çok ama çok kaygılılar. Başörtülüsü, başı açığı, bekarı, evlisi, annesi... İnanın hiç fark etmiyor. Hepsinin kaygısı aynı. Temel kadın haklarının bir seçimde oylanmasını anlayamıyorlar. Haklarının bir seçim havucu olarak radikal unsurlara sunulması onları dehşete düşürmüş durumda. Kadınların sırtında zaten devasa bir yük var. Çocuğa, yaşlıya, hastaya, evin işine; her şeye yetmeye çalışıyorlar. Ve çoğu ev kadınının hiçbir güvencesi yok bu ülkede.

"TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK TALİHSİZLİK"

Bu yük yeterince ağır değilmiş gibi bir de şimdi en temel haklarının alınması tehdidiyle karşı karşıyalar. Çok ama çok büyük talihsizlik. Onlar için değil, tüm Türkiye için bu çok büyük bir talihsizlik. Bu gece kadınlara seslenmek istiyorum: Türkiye sizleri çok yordu, bunu biliyorum. Özellikle genç muhafazakar kadınlara, Bay Kemal gelirse, kazanımlarınızı kaybedeceksiniz, propagandasını yaptılar. Aylarca yaptılar, günlerce yaptılar. Sürekli yalan söylediler, iftira attılar, karalamalar yaptılar.

Bunu yapanlar sonra pazarlık masalarına oturdular, sonra sizler bir çırpıda üç beş oy için yarı yolda bıraktılar. Mübalağa etmiyorum, üç beş oy için yarı yolda bıraktılar. Aslında bu yaptıklarının bir adı var ama söylemeye dilim varmıyor. Altını özellikle çizmek isterim: Bay Kemal asla ama asla kazanımlarınızı kaybetmenize izin vermez. Bay Kemal asla ama asla kadın ve çocuk hakları üzerinden pazarlık yapmaz.

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşım ise şu şekilde...

Kadınlar omuz omuza durduklarında aradan kimse geçemez. pic.twitter.com/0cEf4du72e — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 29, 2023

Ben o masaya oturup sonra evime dönüp eşimin ve kızlarımın yüzüne bakamazdım. Bakın, hangi konuda bana iftira attılarsa, beni karaladılarsa hep o suçları kendileri işlediler. Genç muhafazakar kadının kazanımlarını masaya kendileri yatırdılar. Bir çırpıda genç kızlarımıza ihanet ettiler. Bu vesile ile Bay Kemal'in iktidardaki ilk 6 ay için kadınlara neyi önerdiğimi hatırlatmak isterim:

10 VAADİNİ SIRALADI

Bay Kemal, bir; aile destekleri üzerinden ev kadınlarının sosyal güvenliğinin sağlanmasını öneriyor. İki, kreşlerin sayısını artırmayı öneriyor; üç, istihdama kadının katılımını sağlayacak teşvikler öneriyor. Kamu dahil, hiçbir istihdam alanında hak kaybı olmayacağının garantisini veriyor. Dört; kadın girişimcinin önünü açmayı öneriyor. Beş; halka açık şirketlerde kadınların yönetim kurulu kademesinde eşit biçimde temsil edilmeleri için alt sınır öneriyor. Altı; boşanan kadınlar için yeni başlangıçlar fonu oluşturmayı öneriyor. Yedi; doğum iznine ayrılmış ve kanuni süre içinde işine dönememiş kadınların dönüşü için şirketlere, teşvikler vermeyi öneriyor. Sekiz; yönetim kademelerinde kadın oranı yüksek olan şirketlere vergi kolaylığı öneriyor. Dokuz; kadına yönelik şiddetle mücadelede, gerekli tüm mekanizmaları ve bütünlükçü politikaları hayata geçirmeyi öneriyor. On; kadın sağlığında büyük reformlar öneriyor.

Bay Kemal aslında, baharların en güzelini vaat ediyor. Kadınlar için de bahar gelecek diyor. Çünkü Bay Kemal, kadınlar güçlendikçe, Türkiye'nin de güçleneceğini biliyor ve buna inanıyor"

