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Kılıçdaroğlu ne açıklayacak? İmamoğlu 'bayramdan önce' dedi, kulisler hareketlendi! Çok konuşulacak 'Adaylık' iddiası

18.06.2023 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlerin ardından 'değişim' çağrısı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Genel Başkanım bayramdan önce önemli açıklamalar yapacak" sözleri gündem yarattı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne açıklayacağı merak edilirken, kulislerde 'adaylık' konusunda çok könemli bir karar alındığı konuşulmaya başlandı. İşte detaylar...

Kılıçdaroğlu ne açıklayacak? İmamoğlu 'bayramdan önce' dedi, kulisler hareketlendi! Çok konuşulacak 'Adaylık' iddiası

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde istediği başarıyı elde edemeyen CHP'de 'değişim' rüzgarı esmeye devam ediyor. 28 Mayıs'taki seçimlerin hemen ertesinde yapmış olduğu 'değişim' çağrısıyla dikkat çeken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğu iddia edildi.

PEŞ PEŞE KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Her konuşmasında makam peşinde olmadığını ancak verilecek her göreve de hazır olduğunu vurgulayan İmamoğlu, seçimlerin ardından 3 kez CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

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İMAMOĞLU: "BAYRAMDEN ÖNCE AÇIKLAYACAK"

Son yapılan görüşmenin ardından İmamoğlu'nun yaptığı açıklama ise gündem yarattı. İmamoğlu, "Genel Başkanım bayramdan önce önemli açıklamalar yapacak" diye konuştu.

İmamoğlu'nun bu sözleri gündem yaratırken, Kılıçdaroğlu'nun ne açıklayacağı merak konusu oldu.

Konuyla ilgili Sözcü TV'de değerlendirmelerde bulunan Siyaset Bilimci Berk Esen dikkat çeken ifadeler kullandı.

Esen'in açıklamaları şöyle;

KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAYACAK MI?

"İmamoğlu cephesinde Kılıçdaroğlu'nun kurultayda genel başkanlığa aday olmayacağına dair bir beklenti var. En azından bu yönde bir açıklama yapması bekleniyor.

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"PARTİ İÇİNDE DENGE SAĞLAYABİLİRSE..."

Ben Genel Merkez kanadından gelen açıklamalardan yola çıkarak Kılıçdaroğlu'nun böyle bir tercihte bulunmayacağını tahmin ediyorum. Parti içinde denge sağlayabilirse o koltuğu muhafaza etme isteğinde olduğunu tahmin ediyorum.

İmamoğlu cephesi ile Kılıçdaroğlu cephesi arasında sinir harbi devam ediyor."

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Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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