CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Ana muhalefet lideri saat vererek bir kaçış planını ifşa edeceğini belirtti. Vatandaşlar internette; Kılıçdaroğlu ne açıklayacak, nerede konuşacak? Kemal Kılıçdaroğlu saat 22:00'de ne konuşacak? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. CHP liderinin açıklaması ve konuya dair detaylar haberimizde...

KEMAL KILIÇDAROĞLU NE AÇIKLAYACAK?

Kılıçdaroğlu son yaptığı açıklama ile gündem oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam 22:00’de bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim."

KEMAL KILIÇDAROĞLU NEREDE KONUŞACAK?

Kılıçdaroğlu'nun saat 22:00'de sosyal medya hesabından bir video paylaşması bekleniyor.

KEMAL KILIÇDAROĞLU SAAT 22.00'DE NE KONUŞACAK?

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan ve "Bu akşam 22:00’de bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu'nun, saat 22:00'de ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.

KEMAL KIÇDAROĞLU'NUN TWİTTER ADRESİ NEDİR?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter kullanıcı adı @kilicdarogluk'dır.

