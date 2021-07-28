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  4. Kılıçdaroğlu: Ne mültecilerin sömürülmesine ne de ülkemizin emperyalistlerin mülteci hapishanesine dönüştürülmesine razıyım

Kılıçdaroğlu: Ne mültecilerin sömürülmesine ne de ülkemizin emperyalistlerin mülteci hapishanesine dönüştürülmesine razıyım

28.07.2021 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ben ne mültecilerin sömürülmesine ne de güzel ülkemizin emperyalistlerin mülteci hapishanesine dönüştürülmesine razıyım" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu: Ne mültecilerin sömürülmesine ne de ülkemizin emperyalistlerin mülteci hapishanesine dönüştürülmesine razıyım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, göçmenlere yönelik tartışmalara ilişkin bir sosyal medya paylaşımında bulundu.

Daha önce bu konuda yaptığı videolu açıklamayı yeniden paylaşan Kılıçdaroğlu, "Ben ne mültecilerin sömürülmesine ne de güzel ülkemizin emperyalistlerin mülteci hapishanesine dönüştürülmesine razıyım! O demiş, bu söylenmiş önemli değil. Bu videoda gayet net belirttiğim gibi, çok kararlıyım. Sevgili halkım müsterih ol, 2 yılda çözülecek bu mesele, çözeceğim!" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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