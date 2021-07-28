Kılıçdaroğlu: Ne mültecilerin sömürülmesine ne de ülkemizin emperyalistlerin mülteci hapishanesine dönüştürülmesine razıyım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, göçmenlere yönelik tartışmalara ilişkin bir sosyal medya paylaşımında bulundu.

Daha önce bu konuda yaptığı videolu açıklamayı yeniden paylaşan Kılıçdaroğlu, "Ben ne mültecilerin sömürülmesine ne de güzel ülkemizin emperyalistlerin mülteci hapishanesine dönüştürülmesine razıyım! O demiş, bu söylenmiş önemli değil. Bu videoda gayet net belirttiğim gibi, çok kararlıyım. Sevgili halkım müsterih ol, 2 yılda çözülecek bu mesele, çözeceğim!" ifadelerini kullandı.

Ben ne mültecilerin sömürülmesine ne de güzel ülkemizin emperyalistlerin mülteci hapishanesine dönüştürülmesine razıyım! O demiş, bu söylenmiş önemli değil. Bu videoda gayet net belirttiğim gibi, çok kararlıyım. Sevgili halkım müsterih ol, 2 yılda çözülecek bu mesele, çözeceğim! https://t.co/WDZhyF7IrX — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 28, 2021



