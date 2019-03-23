HABER

Kılıçdaroğlu: Ne yılarız, ne korkarız (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2019 22:30 | Son Güncelleme

HOPA'DA HALKA SESLENDİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Artvin dönüşü Hopa ilçesinde yağmur altında toplanan partililere seslendi.

HOPA'DA HALKA SESLENDİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Artvin dönüşü Hopa ilçesinde yağmur altında toplanan partililere seslendi. Kılıçdaroğlu, "Öyle anlaşılıyor ki korsan bir gösteri yapıyorsunuz. Hepinizi tutuklayıp Silivri'ye göndereceğim" diye espri yaptı. Ülkeyi aydınlığa çıkarmak için hep birlikte mücadele edeceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Havanın yağmurlu olduğunu biliyorum. Zor koşullarda bulunuyoruz. Ama yüreğimizde bir şey var. Bu ülkeyi aydınlığa çıkarmak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Bu hepimizin ortak görevi olacak. Size sadece şu sözü veriyorum. Emin olun günün 24 saati bu ülkenin güzel insanları için, bu ülke huzura kavuşsun diye, birlikte huzurlu yaşamak için bu ülkenin gençleri, kadınları, engellileri yani herkes için çalışıyorum ve çalışacağım" dedi. Kılıçdaroğlu, Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a geçerek, Batum Havalimanı'ndan özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

PARTNERÜnlü şarkıcı cinsiyet değiştirmeyi düşünüyor!Ünlü şarkıcı cinsiyet değiştirmeyi düşünüyor!
Suriye'de kutlama yapan teröristler ateş açtı, Nusaybin'de araca mermi isabet ettiSuriye'de kutlama yapan teröristler ateş açtı, Nusaybin'de araca mermi isabet etti
Duvarın üzerinde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardıDuvarın üzerinde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den Mansur Yavaş'a sert sözler

Devlet Bahçeli'den Mansur Yavaş'a sert sözler

'İsteyen hapseder isteyen vurdurur' Akşener'den konuşulacak sözler!

'İsteyen hapseder isteyen vurdurur' Akşener'den konuşulacak sözler!

Diriliş Ertuğrul dizisi ne zaman final yapıyor?

Diriliş Ertuğrul dizisi ne zaman final yapıyor?

İşte Cüneyt Çakır'ın tuttuğu takım

İşte Cüneyt Çakır'ın tuttuğu takım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da flaş açıklamalar

Norveç'te 1300 kişiyi taşıyan gemi kırmızı alarm verdi

Norveç'te 1300 kişiyi taşıyan gemi kırmızı alarm verdi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Yozgat'ta Ümit Boyraz'ın vahşice öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4 gözaltı

Korkunç olayda yeni gelişme! Cesedini preslemişler...

Tanık odasında tacizde bulunmakla suçlanan polisle ilgili flaş gelişme

Tanık odasında tacizle suçlanıyordu! Flaş gelişme...

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü itfaiye kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.