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Kılıçdaroğlu: Nereye gitti bu paralar?

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.10.2019 16:34 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki 5.8 büyüklüğünde depremi hatırlatarak, "29 okulda okuyan çocuklarımız başka okullara gönderildi.

Kılıçdaroğlu: Nereye gitti bu paralar?

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki 5.8 büyüklüğünde depremi hatırlatarak, "29 okulda okuyan çocuklarımız başka okullara gönderildi. Bu okulların bir kısmı 1999 depreminden sonra yapılmış. Sen 29 okulu dahi depreme dayanıklı hale getirememişsin. Nereye gitti bu paralar? Nereye gittiğini soracağız bu paranın" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini anımsatarak AK Parti döneminde İstanbul'un depreme dayanıklı hale gelmesi için 36 milyar dolar harcandığını söyledi. Kılıçdaroğlu, deprem sonrasında deprem vergilerinin nereye harcandığını sorduğu zaman kendisine tepki gösterildiğini söyleyerek şöyle konuştu:
"'Şimdi sırası mı?' diyorlar. O kadar sırası ki 29 okulda okuyan çocuklarımız başka okullara gönderildi. Bu okulların bir kısmı 1999 depreminden sonra yapılmış. Sen 29 okulu dahi depreme dayanıklı hale getirememişsin. Tüyü bitmemiş yetim vergi verirken bunu sormayacak mıyım? Nereye gitti bu paralar? Vatandaş vergi vermiş 'depreme dayanıklı konutlar yapılsın' diye, nereye gittiğini soracağız bu paranın. 15 Temmuz'da şehit yakınları için toplanan paralar nerede? 'Beyler yesin' diye toplanmadı. Darbeye karşı çıkanlar, demokrasiye sahip çıkanlar için toplandı. Bunun mücadelesini yapmak zorundayız. Yandaşlara gelince her türlü para var. AK Parti'li kardeşlerim özellikle dinlesinler. Senin depreme dayanıklı evini yapmadılar ama bizim 'beşli çete' dediğimiz bir grubu kurtarmak için 1 milyar 670 milyon lira o şirkete verdiler, İstanbul Finans Merkezi'ni Varlık Fonu'yla satın aldılar. Kimi kurtardılar? 3 kişiyi. Peki milyonlarca insanın derdiyle ilgilenen var mı? AK Parti'li ve ülkücü kardeşlerime sesleniyorum. Bizler mazlumdan yanayız. Sizler de bizim gibi olun, yetim hakkından yana olun vergilerin hesabının verilmesinden yana olun. Kafamızı, aklımızı birilerine kiraya veremeyiz."
Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Ekonomik Program'ı (YEP) eleştirerek, "YEP açıklandı. Kaçıncı program? Eskileri işe yaramadı. Elektriğe zam geldi" dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu, borcun milli gelire oranının yüzde 61,9'a çıktığını, Borçlanma Genel Müdürlüğü kurulduğunu bildirerek kürsüden işsizliği anlattığını ileri sürdüğü iki fotoğraf karesi gösterdi. Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:
"Sadece devlet değil vatandaş da borç batağında. 540 milyar liraya çıktı vatandaşın bankalara ve finans kurumlarına olan borcu, bütün bunların sonucu işsizlik. İşsiz kardeşim, sen niye işsizsin düşünmen lazım. Anayasa bu görevi devlete vermiş."
Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yasama yılının açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'te yaptığı konuşmayı hatırlatarak, şöyle konuştu:
"Metne baktığın zaman parti genel başkanı konuşma yapmış gibiydi. Erdoğan'ın konuşmasında kullandığı şu iki cümle çok önemliydi. 'Milli iradenin tecelli ettiği TBMM'nin itibarının gözetilmesini her şeyin üzerinde tutmamız gerekiyor'. Doğru mu? Doğru. 'Biz milletvekillerinin sesine hiçbir zaman yüreğimizi kapatmadık, kapatmayacağız' diyor. Burada dur. Parlamentonun açılışında bari doğruları söyle. Anayasaya göre TBMM'nin yürütme organını denetleme yetkisi var. Bunlardan biri de yazılı soru önergeleridir. En basit olanı bir milletvekili kendi iradesiyle soruyu bir bakana sorabiliyor. Yazılı olarak en geç 15 gün içinde cevaplanması lazım. 18 bin 895 sorudan cevap verilenlerin oranı yüzde 7. Hiç cevaplanmayanların oranı yüzde 61,5. Oysa Anayasa ne diyor? 'TBMM üyeleri seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün milleti temsil eder'. Milli iradeyi temsil edenleri ciddiye almıyorsun. Sonra da gelip konuşmada 'Biz milletvekillerinin sesine hiçbir zaman yüreğimizi kapatmadık, kapatmayacağız' diyorsun"

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Kılıçdaroğlu: Nereye gitti bu paralar?Kılıçdaroğlu: Nereye gitti bu paralar?Kılıçdaroğlu: Nereye gitti bu paralar?

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