Kılıçdaroğlu net konuştu: Bunu yaparsa Erdoğan'a teşekkür edeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeme ilişkin açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün kabine toplantısı sonrasında açıkladığı tam kapanma kararına da değindi

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

ÜÇ HAFTA TAM KAPANMA

Üç hafta kapanma yaptınız tamam, doğrudur. Fakire fukaraya evde kal dedin. Doğru, insan hayatı her şeyin üstündedir. Ama şimdi Erdoğan'nın bir sosyal program açıklamasını bekliyoruz. Yine bu süreçte tüm icraların durdurulması gerekiyor. Bunu yaparsa Erdoğan'a teşekkür edeceğiz.

Geçen haftaki grup toplantısında turizmcileri çağır bir sorunlarını dinle demiştim. Kısa çalışma ödeneğini kestin, işsizlik patlayacak demiştim. Erdoğan, dediğimi yaptı turizmcileri çağırdı dinledi, kısa çalışmayı uzattı. Bunun için teşekkür etmem lazım.

BİDEN'IN 'SOYKIRIM' İFADESİ

1915 olayları konusundaki düşüncelerimi aktaracağım. Bu olay önce yabancı haber ajanslarında ve medyada yer aldı. Biden bu yıl 24 nisanda konuşurken soykırımı kabul edecek dedi. Washington temsilcimizi aradım, doğru mu diye sordum. Doğruluk payı çok yüksek dedi.