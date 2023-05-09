Kılıçdaroğlu net konuştu: "Dış politikamızı 180 derece değiştireceğiz"

Millet İttifakı Cumhurbakanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Düzce'deki mitingde konuştu. Dış politikada barışçılk bir tutum belirleyeceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu "Tüm komşularımızla barış içinde yaşayacağız." dedi. Kılıçdaroğlu'ndan önce kürsüye çıkan İmamoğlu da "Patates, soğan fiyatına bile gülen insan bu milleti unutmuş insandır" diyerek iktidara yüklendi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Hiçbir yoksul ailenin doğalgazı, elektriği ve suyu asla kesilmeyecek.

En özgür şekilde eleştireceksiniz, size özgürlüğün bütün kapılarını açacağım. Kadınlar ve gençler bu ülkeye demokrasiyi getirecek. Saray'da herkesin keyfi yerinde. Ama garibanın çocuğu üniversiteyi bitirmiş, yıllardır iş arıyor.

Dış politikamızı 180 derece değiştireceğiz. Tüm komşularımızla barış içinde yaşayacağız.

Hiçbir yoksul ailenin doğalgazı, elektriği ve suyu asla kesilmeyecek.

En özgür şekilde eleştireceksiniz, size özgürlüğün bütün kapılarını açacağım. Saray'da herkesin keyfi yerinde. Ama garibanın çocuğu üniversiteyi bitirmiş, yıllardır iş arıyor.

Mutfakta yangın var, Saray'da herkesin keyfi yerinde. Hiç meraklanmayın, benim saraylarda oturmak gibi bir derdim olmadı. Mütevazı bir evim var, zaten mutfağımı da aşağı yukarı biliyorsunuz. Allah nasip eder de seçilirsem Gazi Mustafa Kemal'in Çankaya Köşkü'ne gideceğim.

Kadınlar ve gençler bu ülkeye demokrasiyi getirecek.

Herkesin hakkını teslim edeceğim. Adalet için yürüdüm 450 kilometreyi. Kim haksızlığa uğrarsa adalet için onun yanındayım. En ufak endişeniz olmasın; Bay Kemal eşittir hak hukuk, adalet.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okundan birisi milliyetçiliktir. Bize milliyetçilik dersi verecek anasının karnından daha doğmadı. Siz para dilenmek için düne kadar küfrettiğiniz insanların ayağına gidip diz çöktünüz.

Kul hakkı yemem kul hakkı yedirmem. Bunu sadece Bay Kemal söylüyor."

İMAMOĞLU: 6 MAYIS'TA ÇIKARTTIĞIM O CEKETİ HİÇ GİYMEDİM ZATEN

Kılıçdaroğlu'ndan önce kürsüye çıkan İmamoğlu'nun açıklamaları ise özetle şöyle:

Saray'ın ışıkları kapanacak ama Çankaya Köşkü'nün ışıkları pırıl pırıl yanacak.

Bir talihsizliği sizinle paylaşmak isterim. 2016 yılının aralık ayında bitireceğiz diyerek Melen Barajı için gün ve saat veren bu iktidarın bakanı tam 7 yıl önce ve ne yazık ki; en iyi ben bilirim, yaparım tezahürü... Bilimden mühendislikten faydalanmaktan uzak kalırsanız ve Devlet Su İşleri gibi kadim kurumunu ne yazık ki çürütürseniz oradaki aklı selim insanları dinlemezseniz, beton gövdeyle bir baraj üretmeye kalkarsanız o gövde mühendislik olarak yanlış bir tercih oldu. Derin çatlaklarla yapılamadı ve o açılış yapılamadı.

Hatırlayın 2019 seçimlerinde Sayın Cumhurbakanı, sanki belediye başkanı adayı gibi ilçe ilçe gezerek su sorununu çözdüm dedi. Ama kendisi bile Melen Barajı'nın henüz yapılmadığının farkında değil. Biz ne zaman oranın çatlaklarını teslim ettik durumun farkına vardılar. Hemen bir ihale daha... Şimdi firma artan fiyatlardan dolayı inşaatı bıraktı. Şuan askıda bir Melen Barajı. 15 yıldır bitirilemeyen bir Melen Barajı.

Ama nereden haberdarlar biliyor musunuz? Bir yerde nerede rant varsa kişisel bir beka varsa orayı hiç ıskalamazlar. Oraya hemen abur cubur dalarlar.

Ne yaptılar, Ekrem'e randevu vermiyor Cumhurbaşkanı 4 yıldır. Yahu Allah aşkına Ekrem'e randevu versen ne olur vermesen ne olur? 16 milyon İstanbulluya randevu vermiyorsun sen, bundan haberi yok. İnsanını görmüyor, varsa yoksa kendi hükümranlığı. 'Ben seçimi kazanayım da ne olursa olsun'... Patates, soğan fiyatına bile gülen insan bu milleti unutmuş insandır.

O bir tek kendi makamını düşünüyor. 'Ben' diyen gidecek, 'biz diyen' gelecek.

6 Mayıs'ta çıkarttığım o ceketi hiç giymedim zaten. Neredeyse alnına bir cihaz tutacaklar sana diyecekler ki cennete bana diyecek ki cehenneme.



