Kılıçdaroğlu, nikah şahidi oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'nın Nilüfer İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in kızı Side Bozbey ile Mert Can Gürer'in düğün törenine katılarak, nikah şahidi oldu.
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, genç çiftin nikah şahitliklerini Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP'nin 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile eski bakanlardan Faruk Çelik yaptı.
Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın kıydığı nikahın ardından, Kılıçdaroğlu evlilik cüzdanını genç çifte verdi.
Çifti tebrik eden Kemal Kılıçdaroğlu, bir ömür boyu mutluluk dileğinde bulundu.
ABD bir skandal karara daha imza attı! Filistinlilere yapılan son yardımlar da durduruluyor!
İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı
Şişli'de dehşet anları! 20 saniyede bitirdiler
ABD'den Türk vatandaşlarına ayrımcılık! Havalimanında damgalıyorlar
Erdoğan talimat verdi! Tepki çeken isimler seçim kampanyasında olmayacak
CHP'li Canan Kaftancıoğlu: Yerel seçimlerde aday olmayacağım
Cep telefonu olanlar dikkat! Biri bizi gözetliyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler
Yeni iPhone'lar kadınları isyan ettirdi
İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!
Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum