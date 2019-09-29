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Kılıçdaroğlu nikah şahitliği yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 15:45 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun kızı Kevser Bekaroğlu ile Talha Tuncer'in nikah şahidi oldu

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun kızı Kevser Bekaroğlu ile Talha Tuncer'in nikahında şahitlik yaptı.

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun kızı Kevser Bekaroğlu ile Talha Tuncer'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Florya Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen nikah törenine katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kıydığı nikahın şahitliklerini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar ve Saadet Partisi Fatih İlçe Başkanı Muzaffer Serenli yaptı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Bekaroğlu nikah Şahit

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