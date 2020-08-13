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Kılıçdaroğlu'nu bir kavanoz mermiyle tehdit iddiası

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.08.2020 14:41 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabında bir kavanoz dolusu mermi fotoğrafı paylaşarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu tehdit ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Mehmet Emin G. (24) hakkında “Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit” suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Kılıçdaroğlu'nu bir kavanoz mermiyle tehdit iddiası

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede sanık Mehmet Emin G'nin sosyal medya hesabı üzerinden 3 Mayıs 2020 tarihinde içi mermi dolu bir kavanoz resmi üzerine yazı yazarak CHP ve HDP resmi sosyal medya hesaplarıyla, Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu ve Özgür Özel’i etiketlediği anlatıldı. İddianamede “Söz konusu eylemin bu kişilere yönelik silahlı tehdit olarak değerlendirilebileceği düşünülse de genel merkez hesaplarını etiketleyerek CHP ve HDP genel merkezlerini ve tüzel kişiliğini hedef almaktadır” denildi.

HEDEF ALINAN CHP SEÇMENİDİR

Söz konusu paylaşımın basit bir tehdidi aştığı ifade edilen iddianamede hedef alınan kişilerin CHP Tüzel Kişiliği ve onun seçmenleri olduğu vurgulandı. Tüzel kişiliklere yapılan tehdit olduğunu değerlendiren savcı, bu sebeple Kılıçdaroğlu, Özel ve Kaftancıoğlu’nun şikayetlerinin alınmadığını belirtti.

6 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede ev hapsindeki sanık Mehmet Emin G. hakkında “Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit” suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

(DHA)

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