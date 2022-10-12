Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki toplantısı gündem oldu! O soruya bu yanıtı verdi: Onlara söyleyin bize değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'de John Hopkins Üniversitesinde öğrencilerle bir araya geldi. Gündem olan toplantıyla ilgili gazetecilerin neden alınmadığı sorusuna Kılıçdaroğlu, "Bu, üniversite olarak alınan bir karar. Bunu üniversiteye söyleyin, bize değil. Mekan onların, bizim değil" yanıtını verdi.

ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'deki temasları kapsamında, başkent Washington’da John Hopkins Üniversitesindeki Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kulübü öğrencileriyle toplantıda bir araya geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, öğrencilerle “Türkiye Seçimleri” üzerine yaptığı belirtilen toplantıya, Boston temaslarında olduğu gibi, beraberinde gelen Türk gazeteciler dışındaki basın mensupları alınmadı.

"MEKAN ONLARIN, BİZİM DEĞİL"

Çıkışta, gazetecilerin, basının toplantıya neden alınmadığını sormaları üzerine Kılıçdaroğlu, “Bu, üniversite olarak alınan bir karar. Bunu üniversiteye söyleyin, bize değil. Mekan onların, bizim değil.” yanıtını verdi.

"ADAY MISINIZ DİYE SORDULAR MI?"

"Toplantının güzel geçtiğini" belirten Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, “Aday mısınız diye sordular mı?” sorusunu, “Hayır, hayır o konuya girmediler. Demokrasiyi sordular, özgürlükleri sordular. Kadına yönelik şiddeti sordular.” şeklinde cevapladı.

Kaynak: AA

