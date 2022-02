Kılıçdaroğlu'nun açıklaması gündem yarattı! Babacan: "Elektriklerini kesmeleri çok zor"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Haber Global ekranlarında yayınlanan Siyaset Özel programına konuk oldu. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan 31 Aralık gecesi imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben bu güne kadar gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim. Bu da böyle biline." şeklindeki sözleri ve elektrik faturalarına dair de açıklamalarda bulundu. İşte Babacan'ın açıklamalarından satır başları...

ELEKTRİK ZAMMI VE KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMASI

Bu kadar yüksek elektrik ve doğal gaz fiyatlarını bir şekilde protesto etmek anayasal hak. Vatandaşlarımızın olan bitene tepkisini göstermesi olağan. Türkiye böyle bir şey yaşamadı. Petrol fiyatları benim Bakan olduğum dönem 20 dolardı. 7 buçuk kat arttı. Bu artışı nasıl vatandaşlara aktaracağımızla ilgili sürekli toplantı yapardık. Maliyet artınca illa ki fiyatlar artıyor. Sorun şu an döviz kurundaki artış. A'dan Z'ye her şeyin maliyetini arttırdığı gibi elektrik fiyatlarını da artırmış durumda. Dolar kurunda yüzde 90'lık artış var. Normalde dünyadaki enerji fiyatları ve enflasyona paralel bir artıştan söz ediyoruz aslında. Ancak MB ile ilgili çok büyük yanlışlar yapıldığı için her şeye zam geliyor. Sorunun özünde dolar kurunun artması var. Bunun da tek sebebi kötü yönetim. MB'nin bağımsızlığını kaybetmesi.

Doğal gazda hane halkına normal tarifeden daha düşük bir tarife uygulanıyorsa bu elektrik için de yapılabilir. Şu andaki hükümet ülkede rezerv bırakmadı. Ne kadar yedek akçe varsa biriken MB'de yine sıfırladılar. Kara gün için ayrılan akçelerin tamamı sıfırlandığı ve MB rezervleri düşürüldüğü için... Sübvanse edecekler ya da vergi düşürecekler. İkinci bir enflasyon dalgasına da hazır olmak gerekiyor. Tek tek atılmış adımlarla bu mümkün değil.

"BORCUNU ÖDEMEYENLERİN ELEKTRİĞİNİ KESMELERİ ÇOK ZOR"

Elektrik faturasını ödemeyince bunun yaptırımlarından biri aylık üzerine eklenen geç ödeme cezası ve birisi de kesmek. Şu an elektrik kesilebilecek mi ben emin değilim. İnsanların evlerinde kullanılan temel ihtiyaç malzemelerinin haczedilmesini engelledik. Böyle bir icra iflas yasası varken borcunu ödemeyenlerin elektriğini kesmeleri çok zor. Bu kadar fiyat arttıktan sonra bu oran daha da artacak. Temel ihtiyaç diye buzdolabı alınamazken elektriği nasıl keseceksiniz? Bu konu Sayın Erdoğan'ın önüne gelecek o da gönlünde ne koparsa... Fiyatlar bir miktar geri çekildiğinde, fiyatlar düştü ve Erdoğan'ın ismini yan yana okuyacaksınız. Kur düştüğünde Erdoğan düşürdü oldu, elektrik fiyatlarında da aynı algı yaratılacak. Erdoğan ne zaman bir elektrik faturası gördü? Komşusu yok.

"NOKTA ATIŞI ÇÖZÜMLER ÜRETİLMESİ LAZIM"

Şu anda vergileri indirme baskısı var. Vergi açığını MB'den finanse edilecek bazı operasyonlar yapılıyor. Ya MB kaynaklarına daha çok ihtiyaç duyulacak ya da daha çok borçlanılacak. Piyasaya borçlanmak için çıktıklarında da faizleri yükseltecek. MB'ye talimat veriyor faizleri düşür diye ama. Eylül ayında hazinenin borçlanma faizi yüzde 17 iken çıkmış yüzde 25'e. Daha çok borçlanmak için bu faiz daha da yükselecek. Bu konulara nokta atışı çözümler üretilmesi lazım. Türkiye doğal ve petrol ithal eden bir ülke olarak bütün bunlarla üretilen ürünlerin fiyatları arttı. İşin için de döviz kurlarının patlatılması var. Aralık ayında 17 milyar dolarlık 9 milyar doları gizli sattılar.

MB'nin bilançosu ortada. MB, aralık ayında döviz sattığının cevabını bankacılar verecek. MB'nin net döviz pozisyonu nasıl bu hale geldi. Bu döviz satışıyla ilgili. Bunun 9'u gizli saklı gerisi de alenen satıldı. MB, bunu ilan etti, döviz satıyorum dedi. Ekonomiyle ilgili atılan adımların çoğu yanlış.

40 sene önce denenmiş işe yaramamış metotları getirip yeni geliştirilmiş gibi ortaya koyuyorlar. Türkiye'de kronik yüksek enflasyon dönemi başlamış döneminde. 1990'lı yıllarda olduğu gibi. Bunu düşürmek için ekonomi yönetimi bilim ve akademi ışığında olmalı. Yapamazlar artık, o sınırı aştılar. İçeriden bildiğimiz için zamanında ekibimizle birlikte ayrıldık. Yanlışlar büyüdü, ülke kötüye gitti. Hiçbir şey yapmazsak bunun büyük sorumluluğu olacak dedik. DEVA Partisi'ni kurduk. Hızla partimiz büyüyor, çok iyi gidiyor. Teşkilatımız büyüyor, eylem planları hazırlıyoruz. Seçimden sonraki ilk günden sonraki işleri tartışıyoruz. Kültürel sebepli enflasyon denildiyse bu Avrupa'ya 'siz anlamazsınız, biz böyle yüksek enflasyonla yaşarız' demek böyle bir şey olamaz. Bu hükümetin iş tutuş tarzı ve bu zihniyetle bu enflasyon düşmez.